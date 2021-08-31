Guardian: не больше часа на видеоигры — Китай борется с «виртуальным опиумом» для детей

Китай огранил время, которое дети до 18 лет смогут проводить за видеоиграми, до одного часа по пятницам, выходным и праздникам, сообщает Guardian. Власти пошли на эти меры в целях борьбы с «игровой зависимостью среди молодёжи». По мнению Пекина, виртуальные развлечения представляют угрозу для физического и психического здоровья несовершеннолетних.

Китай ограничивает количество времени, которое несовершеннолетние смогут проводить за видеоиграми, сообщает Guardian. Дети до 18 лет смогут получить доступ к виртуальным развлечениям на один час по пятницам, выходным и праздникам с 20:00 до 21:00. Власти пошли на такие меры в рамках борьбы с «игровой зависимостью среди молодёжи», объясняет британское издание.

Игровым компаниям запретят оказывать услуги несовершеннолетним вне этих временных рамок. Также они должны будут создать систему для подтверждения реального имени пользователя. Дело в том, что ранее, когда власти ограничили время для игр до 1,5 часов в будни, и трёх — в выходные, подростки стали использовать идентификаторы взрослых, чтобы обойти это правило.

Главное управление печати и публикаций Китая сообщает, что оно также увеличит частоту и тщательность проверок в игровых компаниях, чтобы убедиться, что они соблюдают предписания. Там сообщили, что цель новых правил — «защита физического и психического здоровья несовершеннолетних».

До этого государственные СМИ атаковали игровую индустрию за торговлю «опиумом для души», напоминает Guardian. Это привело к резкому обвалу акций одной из крупнейших игровых компаний Китая Tencent. Позже она пообещала, что ограничит время, которое дети проводят за её играми. В июле компания даже представила функцию распознавания лиц, чтобы разоблачать детей, маскирующихся под взрослых.

Не исключено, что новые меры властей спровоцируют реакцию среди инвесторов, вкладывающих деньги в китайские игровые компании. Но Tencent утверждает, что прибыль от покупок несовершеннолетних составляет лишь малую часть её дохода.