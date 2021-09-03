CNBC: это как курение — в США обеспокоены ростом игровой зависимости среди подростков

По словам экспертов, в США не сработали бы жёсткие правила для несовершеннолетних геймеров, подобно тем, что недавно были введены в Китае, при этом проблема игровой зависимости в стране стоит остро, передаёт CNBC. Специалисты считают, что для американцев нужно организовать информационную кампанию об опасности чрезмерного увлечения детей видеоиграми — точно так же, как это делалось с проблемой курения.

Это происходит практически в каждой развитой стране мира: юные жители, обычно мальчики, просто не могут оторваться от онлайн-видеоигр. Это может быть Fortnite, Counter-Strike, Minecraft — список обширен. И ради него дети жертвуют общением с семьёй, друзьями, учёбой и даже сном.

Уже несколько лет Китай отправляет подростков в центры лечения зависимости. Теперь страна вводит новые жёсткие правила для несовершеннолетних, 17 лет и младше, которым теперь запрещается играть в видеоигры в дни учёбы — с понедельника по четверг. На игры отпускается лишь один час в день по пятницам, выходным и в праздничные дни. Каждый геймер должен быть зарегистрирован в центре по борьбе с игровой зависимостью.

ДЖЕЙМС СТАЙЕР, глава организации по поддержке детей в медиапространстве Common Sense Media: Такие правила не сработали бы здесь, в США. Точка.

Тем не менее, по словам Джеймса Стайера, это знак того, насколько серьёзной стала проблема.

ДЖЕЙМС РАЙКЕРТ, житель Колорадо: Отличный выстрел.

В период пандемии у 15-летнего Джеймса Райкерта не было возможности часто общаться с друзьями, поэтому он увлёкся онлайн-играми на своём Xbox.

ОТЕЦ ДЖЕЙМСА: Но в какой-то момент я получил недельную сводку, в которой сообщалось, что он проиграл в приставку около 40 часов.

Поэтому его родителям пришлось вводить свои ограничения.

КЕЙТЛИН РАЙКЕРТ, мать Джеймса: В первую очередь он должен сделать все уроки и работу по дому. Также он должен поддерживать средний балл успеваемости от 3 и выше*. Если он всё это делает, тогда мы, можно сказать, разблокируем ему Xbox, чтобы он мог поиграть, потому что мы можем отключать приставку от Wi-Fi.

АЛОК КАНОДЖА, психиатр, эксперт по игровой зависимости: Они заставляют нас чувствовать себя включёнными в процесс…

Даже психиатр из Гарварда признаётся, что когда-то он тоже страдал зависимостью от онлайн-игр.

АЛОК КАНОДЖА: Я вырос на видеоиграх, очень много играл, пока учился в средних и старших классах. И чуть не вылетел из университета, потому что слишком много играл.

Теперь доктор Алок Каноджа руководит платформой для оказания психологической помощи под названием Healthy Gamer («Здоровый геймер»). По его оценкам, 10 процентов геймеров-подростков страдают зависимостью от видеоигр. Нередко за этой зависимостью скрываются проблемы с низкой самооценкой.

АЛОК КАНОДЖА: Им трудно даются социальные взаимодействия, и чем больше они играют в игры, тем сложнее им становится общаться. Поэтому очень часто игры служат способом убежать от проблем и заняться чем-то другим.

Представители игровой индустрии заверили NBC News, что они «поддерживают цифровое здоровье». Также они добавили, что «почти все устройства для видеоигр снабжены функцией родительского контроля», которая позволяет родителям устанавливать временные ограничения на пользование.

Common Sense Media призывает к распространению по всей стране социальной рекламы, которая расскажет подросткам и их родителям об опасностях слишком сильного увлечения онлайн-играми.

ДЖЕЙМС СТАЙЕР: Мы в Common Sense Media настоятельно рекомендуем организовать для общественности информационную кампанию, которая предупреждала бы о рисках увлечения видеоиграми. Точно так же, как мы проводили кампанию, посвящённую детям и проблеме употребления табачной продукции и курения.

Кампания, чтобы вытащить детей из их онлайн-кухни. С вами был Том Кастелло.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.

* В американской системе образования средний балл успеваемости варьируется от 0 до 4, где 4 — высшая оценка (прим. ИноТВ).