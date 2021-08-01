«Не хуже других, но завидовать нечему» — Le Figaro подвела промежуточные итоги президентства Зеленского
Во всём мире именно политическая жизнь служит образцом и источником вдохновения для режиссёров телесериалов, но не на Украине, где правила перевернулись с ног на голову: здесь в апреле 2019 года политический сериал продвинул своего главного героя на пост президента республики, пишет Le Figaro.
«Принято говорить, что реальность иногда превосходит вымысел, но на Украине вымысел превосходит действительность», — продолжает газета. Продюсер, режиссёр и основной актёр культового сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский, исполняющий роль скромного учителя истории, который решает баллотироваться на президентские выборы, чтобы бороться с коррупцией, на самом деле выигрывает выборы. Как на экране, Зеленский, артист-аутсайдер, комик и юморист, в реальной жизни разбил в пух и прах своего соперника Петра Порошенко, «старого лиса политики», представителя классических правых — «консерваторов и интеллектуалов», — набрав 73% голосов.
Владимир Зеленский — дитя перестройки, отмечает газета. Как напоминает Le Figaro, он родился в 1978 году в Кривом Роге — «сером и унылом промышленном городе центральной Украины» — в еврейской семье. Его отец был профессором университета, а мать — инженером в горнодобывающей промышленности. Его команда КВН получила название «95-й квартал» — это часть города, в которой он вырос. Однако в конце 1990-х годов*, «когда Берлинская стена падает и коммунизм рушится, унося с собой Советский Союз, в жизни молодёжи в Кривом Роге, запертой между угольными шахтами и крупными магистралями, мало смешного», констатирует издание. «В это хаотичное время многие молодые люди присоединяются к уличным бандам и мафии. Зеленский же решил бороться, чтобы выбраться», — комментирует один из членов его окружения.
Капитан команды КВН — сначала в школе, а потом в университете, где он изучает право, — проявляет себя в юморе и комедии. В итоге Зеленский, мечтавший стать дипломатом, но не сумевший среди хаоса, сопровождающего развал Советского Союза, поступить в МГИМО, целиком посвятил себя комическому жанру и зрелищам. Вскоре «Квартал 95» становится самой известной производственной студией Украины. Фильмы, спектакли, телешоу — Владимир Зеленский пускает в ход все средства и зарабатывает большие деньги. Его предшественник на посту президента Пётр Порошенко также был завсегдатаем его выступлений.
В 2015 году у Зеленского появилась «гениальная идея» создать собственный политический сериал «Слуга народа» — имя, которое он позже даст своей политической партии. На экране Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, учитель, ставший главой государства, увольняет своих телохранителей и ездит на автобусе. Он бросает босса Международного валютного фонда (МВФ) в бассейн и мечтает стрелять из автомата в депутатов, которые провоцируют и высмеивают его.
Политическая комедия имеет такой успех, что институты общественного мнения начинают проверять вероятность выставления реальной кандидатуры Зеленского. Цифры оказываются настолько хороши, что социологи говорят о социальном феномене. Как напоминает газета, вначале юморист выставил свою кандидатуру как шутку в канун Нового года, 31 декабря 2018 года. Через несколько недель он был выдвинут, чтобы по-настоящему возглавить «всё ещё воюющую страну», констатирует издание.
Как и Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский «вломился» в политику без партии и традиционных «сетей», замечает Le Figaro. «Он выиграл выборы ещё до выборов», — комментирует украинский дипломат, выражая сомнения в том, что эта победа состоялась бы без сериала.
С тех пор президент Зеленский олицетворяет персонажа своего сериала, уверена газета. Хотя он пока не бросил директора МВФ в бассейн и не расстрелял депутатов, он так же, как на экране, борется с коррупцией и олигархами. После двух лет, проведённых у власти, он продолжает видеть сходство между политической и театральной сценой. «Когда вы находитесь на сцене в театре, вашу игру часто нарушает шум, зрители, говорящие по телефону… Вы должны оставаться сосредоточенными, как будто ничего не произошло. То же самое и в политике: надо продолжать работать и оставаться сосредоточенным, несмотря на волнения, беспорядки, суету. Но есть и различия. Когда занавес опускается в театре в конце спектакля, все аплодируют. В политике представление никогда не заканчивается, никто не аплодирует, и вряд ли кто-то принесёт вам цветы!» — признаётся украинский президент в интервью Le Figaro.
Тем не менее послужной список президента, избранного случайно, по прошествии двух лет вряд ли является предметом зависти для его предшественников, отмечает издание. Как и у них, у него с трудом получается реформировать страну. Как и предшественники, он наталкивается на старые коррупционные привычки, глубоко укоренившиеся в политической жизни. «Что можно сказать точно, так это то, что он не хуже других», — считает источник газеты, знакомый с украинской политической сценой.
Зеленский продолжает «выезжать» на своей первоначальной популярности и в «семье разрушителей устоев» больше схож с Эммануэлем Макроном, чем с Маттео Сальвини или Борисом Джонсоном, — он относительно хорошо приспособился к политике, анализирует Le Figaro. «Поначалу было труднее всего воспринимать его всерьёз. Но он сразу же предпринял решительные действия, такие как роспуск парламента в июне 2019 года, которые позволили ему получить подавляющее политическое большинство», — напоминает украинский дипломат. Кроме того, он смешал своих приближённых, которые образуют верный и преданный фундамент, со специалистами и профессионалами в политике. «Эта смесь работает», — считает дипломат.
Сможет ли Зеленский повторить политическую судьбу Рональда Рейгана, бывшего объектом насмешек в Европе, где его считали не более чем второсортным актёром, который, однако, способствовал падению Берлинской стены и краху коммунизма, задаётся вопросом газета. Как напоминает издание, герой сериала «Слуга народа» в конечном итоге попадает в тюрьму. Настоящий же Владимир Зеленский вполне может быть переизбран, предполагает Le Figaro.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
DenikN: «украинский анекдот» уже не смешит Европу — она сыта по горло проблемами Киева
-
«Иллюзия контроля»: «Главред» усомнился в способности Зеленского подчинить себе силовиков
-
СТРАНА: «жизнь заставила» — репетитор рассказал, как учил Зеленского говорить по-украински
-
Украинский депутат: отставка Авакова означает политическую кончину Зеленского