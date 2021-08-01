«Не хуже других, но завидовать нечему» — Le Figaro подвела промежуточные итоги президентства Зеленского

Если во всём мире режиссёры сериалов вдохновляются реальной политикой, то на Украине избрание президентом актёра Владимира Зеленского стало примером обратной логики, пишет le Figaro. Как напоминает издание, во время предвыборной кампании Зеленский использовал образ своего героя из сериала «Слуга народа» — бескомпромиссного и скромного борца с коррупцией. Однако спустя два года его послужной список немногим отличается от итогов правления его предшественников: победить коррупцию и провести реформы в стране ему так и не удалось, констатирует газета.

Во всём мире именно политическая жизнь служит образцом и источником вдохновения для режиссёров телесериалов, но не на Украине, где правила перевернулись с ног на голову: здесь в апреле 2019 года политический сериал продвинул своего главного героя на пост президента республики, пишет Le Figaro.

«Принято говорить, что реальность иногда превосходит вымысел, но на Украине вымысел превосходит действительность», — продолжает газета. Продюсер, режиссёр и основной актёр культового сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский, исполняющий роль скромного учителя истории, который решает баллотироваться на президентские выборы, чтобы бороться с коррупцией, на самом деле выигрывает выборы. Как на экране, Зеленский, артист-аутсайдер, комик и юморист, в реальной жизни разбил в пух и прах своего соперника Петра Порошенко, «старого лиса политики», представителя классических правых — «консерваторов и интеллектуалов», — набрав 73% голосов.

Владимир Зеленский — дитя перестройки, отмечает газета. Как напоминает Le Figaro, он родился в 1978 году в Кривом Роге — «сером и унылом промышленном городе центральной Украины» — в еврейской семье. Его отец был профессором университета, а мать — инженером в горнодобывающей промышленности. Его команда КВН получила название «95-й квартал» — это часть города, в которой он вырос. Однако в конце 1990-х годов*, «когда Берлинская стена падает и коммунизм рушится, унося с собой Советский Союз, в жизни молодёжи в Кривом Роге, запертой между угольными шахтами и крупными магистралями, мало смешного», констатирует издание. «В это хаотичное время многие молодые люди присоединяются к уличным бандам и мафии. Зеленский же решил бороться, чтобы выбраться», — комментирует один из членов его окружения.

Капитан команды КВН — сначала в школе, а потом в университете, где он изучает право, — проявляет себя в юморе и комедии. В итоге Зеленский, мечтавший стать дипломатом, но не сумевший среди хаоса, сопровождающего развал Советского Союза, поступить в МГИМО, целиком посвятил себя комическому жанру и зрелищам. Вскоре «Квартал 95» становится самой известной производственной студией Украины. Фильмы, спектакли, телешоу — Владимир Зеленский пускает в ход все средства и зарабатывает большие деньги. Его предшественник на посту президента Пётр Порошенко также был завсегдатаем его выступлений.

В 2015 году у Зеленского появилась «гениальная идея» создать собственный политический сериал «Слуга народа» — имя, которое он позже даст своей политической партии. На экране Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, учитель, ставший главой государства, увольняет своих телохранителей и ездит на автобусе. Он бросает босса Международного валютного фонда (МВФ) в бассейн и мечтает стрелять из автомата в депутатов, которые провоцируют и высмеивают его.

Политическая комедия имеет такой успех, что институты общественного мнения начинают проверять вероятность выставления реальной кандидатуры Зеленского. Цифры оказываются настолько хороши, что социологи говорят о социальном феномене. Как напоминает газета, вначале юморист выставил свою кандидатуру как шутку в канун Нового года, 31 декабря 2018 года. Через несколько недель он был выдвинут, чтобы по-настоящему возглавить «всё ещё воюющую страну», констатирует издание.

Как и Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский «вломился» в политику без партии и традиционных «сетей», замечает Le Figaro. «Он выиграл выборы ещё до выборов», — комментирует украинский дипломат, выражая сомнения в том, что эта победа состоялась бы без сериала.

С тех пор президент Зеленский олицетворяет персонажа своего сериала, уверена газета. Хотя он пока не бросил директора МВФ в бассейн и не расстрелял депутатов, он так же, как на экране, борется с коррупцией и олигархами. После двух лет, проведённых у власти, он продолжает видеть сходство между политической и театральной сценой. «Когда вы находитесь на сцене в театре, вашу игру часто нарушает шум, зрители, говорящие по телефону… Вы должны оставаться сосредоточенными, как будто ничего не произошло. То же самое и в политике: надо продолжать работать и оставаться сосредоточенным, несмотря на волнения, беспорядки, суету. Но есть и различия. Когда занавес опускается в театре в конце спектакля, все аплодируют. В политике представление никогда не заканчивается, никто не аплодирует, и вряд ли кто-то принесёт вам цветы!» — признаётся украинский президент в интервью Le Figaro.

Тем не менее послужной список президента, избранного случайно, по прошествии двух лет вряд ли является предметом зависти для его предшественников, отмечает издание. Как и у них, у него с трудом получается реформировать страну. Как и предшественники, он наталкивается на старые коррупционные привычки, глубоко укоренившиеся в политической жизни. «Что можно сказать точно, так это то, что он не хуже других», — считает источник газеты, знакомый с украинской политической сценой.

Зеленский продолжает «выезжать» на своей первоначальной популярности и в «семье разрушителей устоев» больше схож с Эммануэлем Макроном, чем с Маттео Сальвини или Борисом Джонсоном, — он относительно хорошо приспособился к политике, анализирует Le Figaro. «Поначалу было труднее всего воспринимать его всерьёз. Но он сразу же предпринял решительные действия, такие как роспуск парламента в июне 2019 года, которые позволили ему получить подавляющее политическое большинство», — напоминает украинский дипломат. Кроме того, он смешал своих приближённых, которые образуют верный и преданный фундамент, со специалистами и профессионалами в политике. «Эта смесь работает», — считает дипломат.

Сможет ли Зеленский повторить политическую судьбу Рональда Рейгана, бывшего объектом насмешек в Европе, где его считали не более чем второсортным актёром, который, однако, способствовал падению Берлинской стены и краху коммунизма, задаётся вопросом газета. Как напоминает издание, герой сериала «Слуга народа» в конечном итоге попадает в тюрьму. Настоящий же Владимир Зеленский вполне может быть переизбран, предполагает Le Figaro.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).