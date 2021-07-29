DenikN: «украинский анекдот» уже не смешит Европу — она сыта по горло проблемами Киева
Всё, что происходит на Украине в последние годы, напоминает анекдот, не всегда смешной, но всегда абсурдный. Как пишет DenikN, логической кульминацией того, что на самом деле происходит, стало избрание комика Владимира Зеленского президентом страны. И если до выборов он играл роль «человека из народа», который устал от политики украинских националистов, то после выборов он так вжился в роль украинского националиста, что иногда «играет» даже своего предшественника Петра Порошенко.
Как продолжает словацкое издание, газ в украинской политике всегда был «священной проблемой». Вскоре после разрыва отношений с Россией транзит стал любимой темой переговоров, и, если что-то украинцам не нравилось, они тут же грозили перекрыть трубопровод, ведущий в Европу. В результате постоянные проблемы в этой отрасли привели к естественному результату: Россия начала строительство альтернативных газопроводов.
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