DenikN: «украинский анекдот» уже не смешит Европу — она сыта по горло проблемами Киева

Происходящее на Украине в последние годы напоминает не всегда смешной, но всегда абсурдный анекдот: Киев требует от своих «западных партнёров» денег, а в случае отказа грозит им стать большой проблемой. Однако, как пишет DenikN, в Европе уже сыты этим по горло и понимают, что Украина стала неадекватной, поэтому с ней нужно поменьше связываться.

Всё, что происходит на Украине в последние годы, напоминает анекдот, не всегда смешной, но всегда абсурдный. Как пишет DenikN, логической кульминацией того, что на самом деле происходит, стало избрание комика Владимира Зеленского президентом страны. И если до выборов он играл роль «человека из народа», который устал от политики украинских националистов, то после выборов он так вжился в роль украинского националиста, что иногда «играет» даже своего предшественника Петра Порошенко.

Как продолжает словацкое издание, газ в украинской политике всегда был «священной проблемой». Вскоре после разрыва отношений с Россией транзит стал любимой темой переговоров, и, если что-то украинцам не нравилось, они тут же грозили перекрыть трубопровод, ведущий в Европу. В результате постоянные проблемы в этой отрасли привели к естественному результату: Россия начала строительство альтернативных газопроводов.

«Кто же остался недоволен единственным адекватным выходом из нынешней ситуации, в которой мы хотим покупать, а Россия готова продавать? Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории. Положение абсурдное. Но абсурд — второе имя Украины», — пишет автор материала.

По его мнению, абсурдным является и желание Киева применить нормандский формат для переговоров о газе, поскольку война в Донбассе никак не связана с торговлей. В результате Украина пытается повлиять на тех, кого она называет западными партнёрами, однако если называть вещи своими именами, украинцы прежде всего давят на жалость: мы вам доверились, а теперь вы должны нас поддерживать, поэтому угрожайте России и требуйте от неё уступок для нас.

«Подытожим. У украинцев всё, как всегда, просто с нравственностью: «Давайте нам денег просто потому, что мы есть и они нам нужны. А если не дадите, мы будем и дальше проблемой для вас и вообще для всех». Но уже сейчас в Европе сыты этим по горло, что хорошо. Чем дальше, тем лучше мы понимаем: украинские «партнёры» стали неадекватными, а значит, вывод прост. Надо бы с ними поменьше связываться. Так что судьба Украины видится весьма ясно: после того как она побродит по Европе, она вернётся к России», — заключает автор DenikN.