Корреспондент: США отправят на украинскую «Крымскую платформу» министра транспорта

По словам украинского депутата Мустафы Джемилева, США на саммите «Крымская платформа» будет представлять министр транспорта Питер Буттиджич. Как пишет «Корреспондент», ранее появилась информация, что ни президент Байден, ни вице-президент Харрис не смогут представлять страну на украинском саммите.

На первом саммите «Крымской платформы» США представит министр транспорта Питер Буттиджич. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил депутат украинской партии «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев.

«Соединённые Штаты направляют на Украину министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в кабинете министров США, это Пит Буттиджич», — сказал Джемилев.

Как отмечает издание, украинские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что Буттиджич будет иметь статус спецпредставителя Байдена, однако официально Белый дом ещё не объявлял, кто возглавит американскую делегацию.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите «Крымской платформы», а страну будет представлять член кабинета, но не уточнил, кто именно.