Insider: в Snapchat обнаружили чат «Работорговля», где американские школьники «продавали» темнокожих одноклассников

Руководство старшей школы Ньюберг, штат Орегон, оповестило родителей о том, что один из местных учеников был участником группы Slave Trade («Работорговля») в Snapchat, в которой, как предполагается, американские школьники публиковали фотографии своих темнокожих одноклассников «на продажу». Как отмечает Insider, сообщения сопровождались расистскими и гомофобными комментариями — к примеру, призыв «устроить новый холокост».

Старшая школа в Ньюберг в Портленде, штат Орегон, разбирается в инциденте с предполагаемым участием её ученика в расистской группе в Snapchat под названием Slave Trade («Работорговля»), сообщает Insider. По предварительным оценкам, основные участники группы — американские подростки, которые, как рабов, «продают» своих темнокожих одноклассников, сопровождая эти посты гомофобными и расистскими комментариями.

Директор учебного заведения Тэми Эрион рассказала о ситуации в письме к родителям во вторник 14 сентября.

Как отмечает издание, оно посмотрело скрины группового чата Slave Trade, которые были опубликованы в Instagram. Одним из участников переписки был указан ученик школы Ньюберг, который позднее признался, что действительно состоял в такой группе и писал попавшие в сеть сообщения два года назад.

На одном из скринов видно, как школьник отправил фотографию двух своих темнокожих одноклассников с подписью «по 100 долларов за каждого», «им нравится собирать хлопок». Другой участник чата ответил, что «возьмёт обоих за 150 долларов».

В ответ на другие фотографии с темнокожими подростками участники группы писали расистские и гомофобные комментарии, к примеру, выражая желание убить некоторых, потому что они геи. «Все чернокожие должны умереть. Давайте устроим новый холокост», — цитирует издание одно из сообщений.

Местный журналист Райан Кларк опубликовал скрины чата с замазанными именами и лицами.

— Ryan Clarke (@RyanTClarke) September 14, 2021

По словам директора школы Ньюберг, в группе состоял один местный ученик, присылавший фотографии своих темнокожих одноклассников. Эрион назвала ситуацию «очень серьёзной и недопустимой» и заверила, что администрация проводит разбирательство. Инспектор школьного округа Джо Борлок заявил, что «расизму и буллингу нет места в местных школах и сообществе».

Некоторые учащиеся школы и их родители отреагировали на инцидент онлайн. Журналист Райан Кларк опубликовал скрин поста на Facebook, якобы написанного мамой одной из темнокожих учениц. «У меня слёзы наворачиваются от мысли, что кто-то запостил бы фотографию моей любимой дочери в таком отвратительном контексте. У меня сердце разрывается, когда я вижу лица молодых людей, которых поместили в этот чат. Пожалуйста, даже не говорите мне, что расизм в нашей стране не жив и не процветает», — приводит отрывок поста издание.

— Ryan Clarke (@RyanTClarke) September 14, 2021