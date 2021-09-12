Daily Wire: американские мужчины отказываются поступать в вузы из-за засилья политкорректности

В США растёт число мужчин, которые не хотят получать высшее образование, в результате чего за последние годы число студентов стало беспрецедентно малым по сравнению с числом студенток, сообщает Daily Wire. По мнению канала, у этого спада есть очевидная причина — царящая в этих образовательных учреждениях мизандрия.

Вот что пишет The Wall Street Journal. Эту статью широко обсуждали последние пару дней. Заголовок гласит: «Целое поколение американских мужчин отказывается от колледжа». «Число мужчин, поступивших в колледжи на двух— или четырёхлетнее обучение, стало рекордно низким по сравнению с числом женщин. Разрыв в образовании становится всё более выраженным на всей территории США».



Это, по-моему, очень легко объяснить. Но прежде чем мы это объясним, прочтём, что говорится в статье: «Так много мужчин отказывается от высшего образования, что теперь число студентов стало беспрецедентно малым по сравнению с числом студенток. По данным некоммерческой исследовательской организации National Student Clearinghouse, в конце 2020 — 2021 учебного года на долю женщин приходилось 59,5 процента учащихся коллеждей, это исторический рекорд, а на долю мужчин — 40 процентов».



«Американские колледжи и университеты насчитывали на 1,5 миллиона меньше учащихся, чем пять лет назад. 71 процент от этого спада приходится на долю мужчин», — и это поразительно!



«Этот разрыв в образовании, который прослеживается и в двухгодичных, и в четырёхгодичных колледжах, медленно увеличивался на протяжении 40 лет. К моменту окончания учебного заведения перекос становится более выраженным: по данным Министерства образования США 65 процентов женщин, поступивших в университет на четырёхлетнее обучение в 2012 году, за шесть лет, к 2018 году, получили дипломы; у мужчин за тот же период этот показатель составил 59 процентов. Если тенденция сохранится, через несколько лет на каждого выпускника колледжа будет приходиться по две выпускницы».



Далее в статье поясняется, что эта тенденция прослеживается как среди богатых, так и среди бедных мужчин, чёрных и белых… Классовой и расовой привязки здесь нет. Мужчины бросают систему высшего образования, или это система их бросает, или и то и другое. И это касается самых разных мужчин.



Автор статьи также признаёт, что университетская система упрямо не желает видеть в этом проблему. И, уж конечно, не горит желанием принимать какие-то меры, чтобы среди поступивших было больше мужчин. Потому что это было бы неполиткорректно.



Даже те, кто хочет зачислять больше студентов-мужчин, всё равно борются за этот результат не ради самих мужчин. В статье приводится интервью с консультантом по зачислению в колледжи по имени Дженнифер Делаханти. Она придерживается мнения, что надо что-то делать, чтобы помочь этим ребятам, принимать в колледжи больше парней. Но вот причина, которую она приводит. Она говорит: «Если для вас, во-первых, важно наше общество и, во-вторых, для вас важны женщины, то вы должны думать и о мальчиках тоже. Если количество образованных мужчин и женщин равно, общество от этого становится лучше, в том числе для женщин». Да-да, мы должны прийти на помощь мужчинам ради женщин. И это говорит человек, который, в отличие от остальных в университетской системе, вообще-то думает о мужчинах.



Учтите, что большинству людей, управляющих нашей университетской системой, это вообще безразлично. Они даже не делают вид, что это для них важно. Или, что ещё хуже, они даже рады такому развитию событий.



Что же касается причин всего этого, никто из опрошенных The Wall Street Journal как будто бы даже не представляет, в чём дело. Они чешут затылки и говорят: «Не знаю, почему сюда не идут мужчины». Попробую внести ясность. Выражаясь максимально упрощённо. Мужчины отказываются поступать в колледж, потому что не хотят платить тысячи долларов и залезать в долги на 25 лет, просто для того чтобы послушать, как сварливые профессоры из поколения беби-бума и уродливые девки с розовыми волосами обвиняют их во всех болезнях общества. Вот причина, и это я ещё смягчаю выражения.



И в итоге всё кончится тем, что вас обвинят в изнасиловании, из-за того что вы поцеловали девушку на вечеринке, вас будет судить несправедливый университетский суд, и, хотя никаких доказательств вашей вины не будет, вас до конца жизни заклеймят насильником. Думаю, многие мужчины не очень-то хотят принимать это приглашение. И, наверное, их можно понять.



Вот ещё один пример. Если нам ещё нужны примеры. Их миллионы, но давайте покажем один. Это фрагмент недавнего урока в Университете штата Пенсильвания. Посмотрите и скажите, стоит ли удивляться, что люди не жаждут заплатить за это 100 тысяч долларов. Слушаем.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Как ты себя чувствуешь, осознавая, что на худой конец у тебя хороший цвет кожи?

СТУДЕНТ: Я не знаю. Мне от этого становится грустно…

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Угу.

СТУДЕНТ: Потому что я этого, типа, не заслуживаю. Вы понимаете, о чём я? Быть белым — это не мой личный выбор. Вы понимаете, что я имею в виду? Меня это расстраивает, потому мои братья и сёстры других рас не могут получить тот же опыт, что и я. И я, типа, не делал ничего, чтобы это заслужить. Вы понимаете, о чём я? Мне становится грустно от этого.

ПРОФЕССОР: Именно в этом заключается проблема белых людей. Возникает вопрос, что мы должны делать?

И что здесь может не нравиться? Разумеется, в этом конкретном случае обсуждалась не только половая принадлежность, но и раса. Но как вам такое? Парня выставили перед всей аудиторией и спрашивают: «Тебе не стыдно за себя? Покайся в своих грехах перед классом!». И какой же сюрприз, что мужчины смотрят на подобное и говорят: «Не знаю. Сомневаюсь, что я хочу в этом участвовать».



Дата выхода в эфир 08 сентября 2021 года.