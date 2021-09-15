Independent: британское правительство сочло дискриминацию темнокожих и цыган в новом законопроекте «объективно оправданной»

Британский парламент рассматривает законопроект, который расширит полномочия полиции и позволит «без веских оснований» задерживать и обыскивать людей с историей правонарушений, а также введёт уголовную ответственность за «проживание на территории без разрешения», пишет The Independent. Как признало Министерство внутренних дел, меры могут повлечь «косвенную дискриминацию» темнокожего населения и кочевых этнических групп, но ради предотвращения преступлений это «объективно оправданно».

Дискриминация в отношении темнокожих, цыган и различных кочевых этнических групп в рамках нового законопроекта «объективно оправданна», заявили британские власти. Как сообщает The Independent, в понедельник 13 сентября Министерство внутренних дел Соединённого Королевства опубликовало документы, в которых фактически признало, что новый законопроект Police, Crime, Sentencing and Courts Bill (Законопроект о полиции, преступлениях, приговорах и судах) в большей мере затронет определённые слои населения.

Новые меры включают в себя расширенные полномочия для органов правопорядка по задержанию и обыску. Теперь, согласно «Распоряжениям о предотвращении серьёзного насилия», британская полиция сможет задерживать и обыскивать людей, основываясь на их предыдущих правонарушениях, — без «веских оснований», которые необходимы сейчас. В своих документах Министерство внутренних дел отметило, что нововведение «в непропорционально большей степени» коснётся темнокожего населения. При этом, как указано в пункте с оценкой влияния меры на обеспечение равенства, «ожидается, что любые косвенные различия в отношении по расовому признаку будут иметь позитивный результат и станут объективно оправданны как соразмерные средства достижения нашей законной цели по сокращению актов серьёзного насилия и предотвращению преступлений».

Ведомство привело статистику от 2018 года, согласно которой число убийств с темнокожими жертвами было в четыре раза больше, чем с белыми, и подчеркнуло, что новая инициатива должна помочь «уменьшить число инцидентов с насилием среди групп, подверженных ему с наиболее высокой степенью вероятности».

«Если бы преимущества этих мер сумели перевесить затраты, как сейчас и оценивается, эта политика возымела бы благотворное влияние и была бы объективно оправданной», — подчеркнуло министерство.

Как отмечает издание, несколько правозащитных организаций и благотворительных фондов выразили обеспокоенность относительно новых мер, поскольку полицейская статистика показывает, что темнокожих и без того задерживают и обыскивают в девять раз чаще, чем белых. Организация Liberty заявила, что новый законопроект, «по сути, создаёт полномочия по задержанию и обыску без реальных подозрений, без какой-либо привязки к определённой, объективно существующей угрозе» и «усугубит дискриминацию». А организация Criminal Justice Alliance обратила внимание, что «нет достаточных подтверждений эффективности» новых мер и они могут помешать реабилитации бывших правонарушителей и подорвать доверие к полиции.

По информации The Independent, несколько пунктов нового законопроекта касаются главным образом цыган и других кочевых этнических групп, поскольку инициатива вводит новый вид уголовной ответственности — «за проживание в транспортном средстве на территории без разрешения». Также будут расширены полномочия полиции, которая теперь сможет конфисковывать у кочевых групп транспортные средства и прочее имущество.

На этот счёт власти в своих документах отметили, что «прямой дискриминации» новые меры не несут, поскольку будут применяться ко всем одинаково, но при этом законопроект может поставить цыган и другие кочевые этнические группы в «наименее благоприятное положение». «Мы полагаем, что косвенная дискриминация указанных выше групп может быть объективно оправданна», — опять-таки подчеркнуло Министерство внутренних дел. По словам правительства, оно признаёт право на кочевой образ жизни, но новые меры будут применяться «в отношении всех, кто проживает или намерен проживать на определённой территории незаконно».

Ранее глава Национального совета начальников полиции Мартин Хьюитт рассказал, что органы правопорядка не просили правительство вносить изменения в существующее законодательство и считают, что их текущих полномочий им достаточно. В отношении проблемы кочевых групп Хьютт объяснил, что основная проблема заключается в том, что нет чётко прописанных земель, которые они могут занимать, поэтому в относительно редких случаях они ставят незаконные поселения. Как добавил глава совета, начальники полиции полагают, что новые меры могут заставить органы правопорядка ещё чаще сталкиваться с «очень сложными ситуациями».

По информации издания, несмотря на критику, законопроект был принят в палате общин без изменений и во вторник 14 сентября будет обсуждаться в палате лордов.

В комментарии для The Independent представительница фонда Liberty Цзюнь Пан заявила: «Попытка правительства оправдать предложенные меры, которые, как оно само признаёт, являются дискриминационными, — оскорбление для миллионов людей, которых затронет этот законопроект о полиции. То, что правительство само признаёт, что эти меры дискриминационные, означает, что их вообще не должно существовать, а уж тем более их нельзя узаконивать».