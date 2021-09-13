Le Figaro: «новый тоталитаризм» — в Канаде сожгли книги, признанные оскорбительными для коренных народов

Недавно мир облетела новость о сожжении в канадской провинции Антарио книг, признанных оскорбительными для коренного населения, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. По мнению автора, случившиеся свидетельствует о том, что политкорректность превратилась на Западе в новую разновидность тоталитаризма, а Канаде стала его пророком.

Расследование канадских СМИ о том, что школьный совет, объединивший несколько десятков школ на юге провинции Онтарио решил очистить школьные библиотеки от нескольких тысяч книг, по утверждениям, транслирующих неблагоприятное или негативное мнение о коренных американцах, облетела весь мир, пишет обозреватель Le Figaro Матье Бок-Коте. Как отмечает автор, некоторые из этих книг даже были сожжены в ходе очистительного ритуала, призванного символизировать искоренение расизма, чтобы позже превратиться в удобрение. Среди этих было много серьёзных эссе, романов, исторических работ и даже комиксов — про Тинтина, Астерикса и Счастливчика Люка.

Впрочем, по мнению обозревателя, в случившемся не ничего удивительного. «Когда мы переворачиваем памятники, запрещаем лекции, подвергаем цензуре фильмы, становится в порядке вещей рыться в библиотеках, чтобы сортировать книги на рекомендованные с нравственной точки зрения и остальные», — отмечает Бок-Коте. На его взгляд, «фанатизм эпохи» неизбежно подталкивает к желанию сжечь неугодные издания. Политкорректность, как религиозное движение, находящееся в поиске высшего прегрешения, видит в сжигании имеющих символическое значение и связанных с миром, который нужно уничтожить, книг «окончательный очистительный жест». Как замечает автор, единственные, кого удивляет подобное развитие событий — это те, кто не воспринимал политкорректность всерьёз.

Бок-Коте напоминает о значительной роли консультантов по вопросам многообразия в современной западной системе. Они предлагают государственным и частным организациям свои услуги по «деконструкции механизмов предполагаемого системного расизма в их структуре». Затем их задача — навязать сотрудникам реабилитационные сеансы и учебные семинары всех видов, где они научатся деконструировать свои предрассудки и выявлять бессознательные предубеждения. Тот, кто отказывается нанимать этих консультантов, обвиняется в соучастии в «системном расизме» и может быть привлечён к ответственности или стать объектом публичной мести. «Здесь мы видим смесь идеологического террора и стратегии вымогательства, как это наблюдается во всех революциях», — пишет автор. Другими словами, система, построенная на многообразии «порождает собственный рэкет». Каждый должен платить «мзду многообразия» консультантам по вопросам расизма и другим «идеологическим комиссарам», чтобы избежать бури в СМИ. Как подчёркивает Бок-Коте, многие компании не только соглашаются на это, но и гордятся своим «коллаборационизмом».

Как напоминает журналист, отвечая на вопросы прессы, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заметил, что лично он возражает против сжигания книг, но белые люди не должны объяснять местному населению, как вести процесс примирения. «Иными словами, если придётся сжечь книги, мы их сожжём», — интерпретирует это послание Бок-Коте. Книги, чтобы найти для них место в библиотеках, должны транслировать «прекрасные инклюзивные ценности».

Таким образом, Канада далека от пасторального образа, который обычно рисует для неё европейская пресса, и представляет собой «лабораторию многообразной утопии». «Политкорректность — это тоталитаризм, а Канада — его пророк», — заключает обозреватель.