NBC: «ставят прибыль выше интересов людей» — экс-сотрудница разоблачила Facebook перед конгрессом
Сегодня вечером Facebook оказался под шквалом критики.
Сегодня вечером Facebook оказался под шквалом критики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе.
За сутки в Польше коронавирус обнаружили у 5592 человек. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уровень матча Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» в Москве.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Донецка получили ранения 11-летняя девочка и 18-летняя девушка.
В Кремле не владеют данными об аресте четырёх россиян в Турции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса.
Стали известны арбитры, которые назначены на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
В Рязанской области следователи предъявили обвинение фигурантам дела об убийстве 15-летнего подростка. Об этом заявили в следственном управлении СК России по региону.
Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил опасение, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно, говорится в указе мэра столицы.
Визит специалистов Европейского медицинского агентства (ЕМА) в Россию для сертификации вакцины от коронавируса «Спутник V» готовится в этом году, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал действия Николая Рассказова в матче третьего тура Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и «Лестером» (3:4).
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в России предложили проводить регулярные психологические тестирования для учащихся.
Роскачество исследовало дарницкий хлеб 17 торговых марок, произведённый в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В некоторых образцах специалисты обнаружили следы пестицидов.
Власти Томской области не планируют вводить дополнительные выходные дни с 23 октября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости начальник регионального Департамента информационной политики Алексей Севостьянов.
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман предположил, что произойдёт с ценами на недвижимость в России в ближайший год.
НАТО сохраняет каналы контактов с Россией, у альянса остаётся комбинированный подход к российской стороне, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала, что с июля по сентябрь малый и средний бизнес (МСБ) получил 21,6 млн рублей в качестве компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП) в рамках госпрограммы.
На площадках сервисов Google, Facebook, Twitter ещё не удалены около 5,5 тыс. запрещённых в России материалов. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.
Сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА).
Врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова рассказала об основных признаках сахарного диабета.
В Московской области начала работу новая адаптированная IT-платформа для молодёжи с особенностями здоровья.
Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. Об этом в беседе с RТ заявил юрист правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом для объявления лица в международный розыск необходима санкция суда на его арест и его нахождение в федеральном розыске в России.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, каким должен быть полезный суп.
В Москве в течение суток выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 5847 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
Санаторий «Светлый» в Ялуторовске (Тюменская область) перепрофилируют под коронавирусный госпиталь.
Ридли Скотт, британский режиссёр и кинопродюсер, создатель фильмов «Чужой», «Гладиатор», «Царство небесное», «Бегущий по лезвию» и других, перед премьерой картины «Последняя дуэль» рассказал, как воплощает в жизнь свои художественные образы.
Семейный врач, диетолог, медицинский директор компании BioData Анна Ивашкевич рассказала, что употребление чеснока противопоказано людям с определёнными заболеваниями.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы российского биатлониста Евгения Гараничева поехать на зимние Олимпийские игры 2022 года.
За сутки в России умерли 1036 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1028 пациентов. Общее число летальных исходов — 227 389.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бывшая промзона столицы Вагоноремонт присоединилась к программе «Индустриальные кварталы».
В России в течение суток выявили 36 339 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 073 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
Министерство просвещения России планирует сделать каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября.
Суд заключил под стражу до 18 декабря Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девочки в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за спора по патенту на платёжный сервис Samsung Рау.
Генеральный директор теннисного турнира в Акапулько Рауль Сурутуса сообщил, что россиянин Даниил Медведев выступит на соревнованиях в Мексике.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.
Ночью 21 октября на втором энергоблоке Ростовской АЭС было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, по которому циркулирует нерадиоактивная вода.
Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный недопуск лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова на зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.
Администрация Псковской области пока не планирует введение нерабочих дней с 23 октября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Бывший гендиректор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, который обвиняется в мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, оставлен под стражей.
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.
Радиационный фон на территории Ростовской АЭС после вывода второго энергоблока на регламентные работы в норме, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после старта сезона-2021/22 возобновятся атаки на лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств пострадавшим от паводков в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала о предпринимаемых шагах по восстановлению каналов, удалённых YouTube.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.
Глава пресс-службы клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Алексей Чечелев поделился подробностями инцидента с экстренной посадкой самолёта с хоккеистами команды.
В Казахстане необходимо пресекать все проявления «этнического высокомерия» и попытки расшатать порядок на этой почве, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.