NBC: «ставят прибыль выше интересов людей» — экс-сотрудница разоблачила Facebook перед конгрессом

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила с показаниями в конгрессе США. Она призвала законодателей принять меры в отношении технологического гиганта, который, по её словам, распространяет ненавистнический контент, и привлечь к ответственности самого Марка Цукерберга.

Сегодня вечером Facebook оказался под шквалом критики.

ФРЭНСИС ХАУГЕН, экс-сотрудница Facebook: Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram более безопасными. Но они не будут вносить необходимых изменений, потому что ставят свою астрономическую прибыль выше людей.

Разоблачительница Фрэнсис Хауген настаивает на том, что конгресс должен принять действия против компании. Она говорит, что Facebook вводит общественность в заблуждение, продвигая ненавистнический и вредный контент, и требует привлечь к ответственности его генерального директора.

ФРЭНСИС ХАУГЕН: В конце концов, всё сводится к Марку (Цукербергу. — ИноТВ).

Хауген покинула Facebook в мае, прихватив десятки тысяч внутренних документов. В том числе те, которые, по её словам, показывают осведомлённость компании о том, что её приложение Instagram может способствовать нарушению пищевого поведения у девочек-подростков. Facebook оспаривает эту оценку.

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Это как сигареты. У подростков нет хорошего самоконтроля. Они прямо говорят: «Мне плохо, когда я использую Instagram, но я не могу остановиться». Нам нужно защитить детей.

И для этого, считает Хауген, Facebook должен больше рассказывать о своих алгоритмах, которые определяют, какой контент появляется в вашей ленте, что, по её словам, стимулирует появление проблемных сообщений.

ФРЭНСИС ХАУГЕН: Эта невозможность заглянуть в реальные системы Facebook и подтвердить, что они работают так, как нам рассказывают, напоминает ситуацию, при которой департамент транспорта регулировал бы автомобили, только наблюдая за тем, как они едут по шоссе.

Facebook занял агрессивно-оборонительную позицию.

МОНИКА БИКЕРТ, вице-президент Facebook по контенту: Что мы услышали сегодня? Бывшая сотрудница, которая не занималась этими вопросами и проработала в компании всего пару лет, дала неверную характеристику документам, которые она украла.

ХЕЙЛИ ДЖЕКСОН, старший корреспондент NBC в Вашингтоне: Мне кажется, что Facebook пытается подорвать к ней доверие. Неужели ваша стратегия — разобраться с посланником, а не с сообщением?

МОНИКА БИКЕРТ: Хейли, моя стратегия и наша стратегия — убедиться, что мы обеспечиваем людей точной информацией о нашей деятельности. В действительности Facebook призывает к регулированию уже более двух с половиной лет.

Вопрос регулирования технологических гигантов — редкий случай единодушия обеих партий. После многолетних слушаний конгресс снова призывает к изменениям, которые могут включать внутренние исследования, передающиеся внешним структурам, усиление федерального надзора, подразумевающее прозрачность крупных IT-компаний, или требование, чтобы платформы делились своими запатентованными алгоритмами с регулирующими органами.

РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор-демократ от штата Коннектикут: Если в Facebook намерены быть серьёзными и честными, для них будет принят закон о конфиденциальности, надзоре и защите детей. Посмотрим, действительно ли они настроены серьёзно. Я надеюсь, что это так, потому что технологические гиганты переживают момент, с которым сталкивалась табачная индустрия. Момент расплаты.

И, Хейли, как я упоминал в начале программы, Facebook всё ещё борется с последствиями вчерашнего большого отключения. Что ещё мы узнали об этом?

ХЕЙЛИ ДЖЕКСОН: Что ж, Лестер, Facebook говорит, что это выключение не было результатом злонамеренной активности. Они винят в случившемся изменение в системе, которое фактически нарушило связь с его центрами обработки данных, вызвав цепную реакцию.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.