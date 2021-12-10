Украинский эксперт: если Запад решит о чём-то договориться с Путиным, Украину просто поставят перед фактом
В Министерстве иностранных дел России заявили о вероятности присоединения США к нормандскому формату. Джо Байденом создаётся определённая коалиция, которая будет формировать позицию относительно Украины. Сейчас известно, что в неё, кроме США, входят Франция, Германия, Великобритания и Италия. Как считает политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший депутат Рады Тарас Черновол, основной риск для Украины заключается в том, что Киев вообще не является участником этих обсуждений.
«Формирование коалиции без Украины — это проблема, ведь субъектность государства здесь полностью потеряна. С Зеленским уже никто считаться не будет — более того, его уже списали и считают мёртвым. То есть с ним будут поддерживать формальные контакты, но в мировой политике его больше не существует», — считает эксперт.
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