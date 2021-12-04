FP: мир начинает сомневаться в том, что «Америка вернулась»

США перестают внушать доверие в свои лидерские качества — и у их союзников остаётся всё меньше веры в слоган администрации Байдена «Америка вернулась», пишет Foreign Policy. Это, по мнению редакторов журнала, следует из дискуссии политологов Атлантического совета* Эммы Эшфорд и Мэтью Конига, стенограмму которой опубликовало издание.

Вашингтон принимает всё больше сомнительных решений, которые едва ли внушают его союзникам веру в его способность играть роль лидера. К такому выводу пришли в ходе дискуссии старший научный сотрудник Центра по стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете* Эмма Эшфорд и заместитель директора этого же центра Мэтью Кониг. Стенограмму дискуссии опубликовал журнал Foreign Policy.

Оба политолога раскритиковали поспешно принятое администрацией президента США Джо Байдена после появления в ЮАР штамма коронавируса «омикрон» решение ограничить въезд в Америку лиц, прибывающих из этой и нескольких соседних стран. Как напомнила Эшфорд, американские эксперты уже установили, что ограничения на передвижения в самом начале пандемии в любом случае никак не помогли затормозить распространение патогена — хотя бы потому, что многие правительства, перестав пускать к себе иностранцев, позволяли собственным гражданам возвращаться домой без прохождения тестирования и карантина, и ровно так же американские власти сейчас отреагировали на выявление «омикрон»-штамма. Вместе с тем, по мнению Эшфорд, такая реакция Вашингтона в любом случае является преждевременной, поскольку данных о распространённости штамма и его реальной опасности по сравнению с тем же вариантом «дельта» пока ещё слишком мало. В свою очередь, Кониг подчеркнул, что главный эксперт Белого дома по коронавирусу Энтони Фаучи так и не смог адекватно пояснить, какой логикой руководствовались власти, налагая новые ограничения на въезд.

Эксперты также обсудили отказ Пентагона от обнародования долгожданной ревизии состава, структуры и численности Вооружённых сил США — чиновники Минобороны лишь опубликовали пресс-релиз, в котором говорилось, что по результатам этой ревизии никаких серьёзных изменений в доктрине и планах не будет. Как отметил Кониг, он сам, наряду с другими экспертами, ждал, что американские власти инициируют масштабный сдвиг военного присутствия с Ближнего Востока в ставший теперь приоритетным Индо-Тихоокеанский регион; вместе с тем, по мнению политолога, Вашингтон поступил правильно, так как США по-прежнему являются глобальной сверхдержавой и имеют интересы в Европе и на Ближнем Востоке, поэтому смысла в переброске войск из этих регионов в Азию нет, и, объявляя об отказе от такой переброски, администрация Байдена по сути заявляет о том, что Америка и дальше планирует сохранять за собой глобальный статус. Однако, как подчеркнула Эшфорд, многие эксперты остались недовольны выводами Пентагона по результатам ревизии: ястребы — потому, что Минобороны слишком мало внимания уделило Азии, а голуби — потому, что так и не было принято решений о сокращении военного присутствия за рубежом. Кроме того, на взгляд Эшфорд, в рамках ревизии почему-то не учли множество животрепещущих вопросов, включая не только необходимость присутствия в Азии, но и новые угрозы в космосе и киберпространстве, а также проблему Афганистана, где Америке, вероятно, может ещё понадобиться проводить контртеррористические операции. Впрочем, как напомнил Кониг, США до сих пор необходимо сохранять серьёзное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке, дабы уберечь союзников — включая Прибалтику и государства Персидского залива — от угроз со стороны России и Ирана, тогда как китайский вызов в любом случае имеет глобальный характер, поэтому если Америка сосредоточит силы в Азии, то Пекин просто нанесёт удар где-то ещё.

Оба эксперта весьма пессимистично оценили перспективы переговоров с Ираном по вопросу его ядерной программы. Как напомнила Эшфорд, со времён заключения первой ядерной сделки геополитический расклад сильно изменился — в Иране пришло к власти ещё более консервативное правительство, Тегеран добился серьёзных подвижек в плане обогащения урана, а американские власти теперь просто не могут обещать, что надолго снимут антииранские санкции. Со своей стороны, Кониг отметил, что, по оценке экспертов, Иран на данный момент при предельном ускорении может получить достаточно высокообогащённого урана для создания одной боеголовки уже через три недели, поэтому Тегеран с радостью тянет время, поддерживая дипломатические инициативы, а сам постепенно двигается всё ближе к получение ядерного оружия. Между тем эксперты, разошлись в оценке перспектив силового решения иранского вопроса: тогда как Кониг заявил, что военная операция — это гораздо более реальный вариант, чем может показаться, поскольку Америка может уже к завтрашнему утру уничтожить ядерные объекты Ирана, а тому будет нечем ответить, Эшфорд подчеркнула, что удар по Ирану не только не будет поддержан уставшим от ближневосточных дилемм обществом, но и не принесёт в итоге никакого результата, поскольку иранцы смогут в конечном счёте отстроить свои ядерные объекты заново,

Наконец, Эшфорд и Кониг обсудили и организованный администрацией Байдена «саммит демократий», который пройдёт на следующей неделе. Как отметила Эшфорд, список гостей, приглашённых на это мероприятие, вызывает серьёзные вопросы — ведь там, к примеру, фигурируют Филиппины и Демократическая республика Конго, которые с трудом можно назвать демократическими. Однако, на взгляд Конига, это всё равно достойная инициатива, поскольку, как уже заявлял Байден, мир всё сильнее делится на два лагеря: США и их демократические союзники с одной стороны и «авторитарные ревизионисты» в виде Китая и России — с другой, — и демократиям нужно собираться вместе для того, чтобы координировать свои действия. Впрочем, как подчеркнула Эшфорд, делить страны на демократические и авторитарные вряд ли полезный шаг, особенно если вспомнить, что, во-первых, Вашингтон тесно сотрудничает с рядом авторитарных государств и «регрессирующих» демократий, а во-вторых, многие страны существуют в «серой зоне» между двумя этими крайностями.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.