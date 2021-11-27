NYT: у США сегодня нет чёткого плана по отношению к России
У американского руководства сегодня явно нет чёткого представления о том, когда и как оно может встать на защиту Украины. Как пишет The New York Times, это вызывает вопросы о том, как далеко президент Байден был бы готов зайти в конфронтации с Владимиром Путиным. По словам людей, знакомых с ситуацией, на данный момент администрация Джо Байдена уделяет первоочередное внимание усилиям с использованием дипломатических каналов с тем, чтобы сдержать и разубедить российского президента. В итоге это может привести, например, к проведению второй личной встречи между Байденом и Путиным: на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения ещё одного саммита. Администрация Байдена считает продолжение диалога с Путиным важным для того, чтобы удержать его от действий против Украины. В то же время официальные лица США совместно со странами-партнёрами разрабатывают меры наказания, включая новые экономические санкции, в отношении России за любые её провокации.
Как продолжает издание, Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России из Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду Байдена во время передачи власти, рассказала, что в числе таких мер могут быть санкции против российских банков и энергетических компаний, а также суверенного долга России.
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