NYT: у США сегодня нет чёткого плана по отношению к России

Администрация Байдена считает продолжение диалога с Владимиром Путиным важным для того, чтобы удержать его от действий против Украины. В то же время официальные лица США совместно со странами-партнёрами разрабатывают меры наказания, включая новые экономические санкции, в отношении России за любые её провокации. Как пишет The New York Times, это свидетельствует о том, что у американского руководства сегодня явно нет чёткого представления о том, когда и как оно может встать на защиту Украины.

У американского руководства сегодня явно нет чёткого представления о том, когда и как оно может встать на защиту Украины. Как пишет The New York Times, это вызывает вопросы о том, как далеко президент Байден был бы готов зайти в конфронтации с Владимиром Путиным. По словам людей, знакомых с ситуацией, на данный момент администрация Джо Байдена уделяет первоочередное внимание усилиям с использованием дипломатических каналов с тем, чтобы сдержать и разубедить российского президента. В итоге это может привести, например, к проведению второй личной встречи между Байденом и Путиным: на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения ещё одного саммита. Администрация Байдена считает продолжение диалога с Путиным важным для того, чтобы удержать его от действий против Украины. В то же время официальные лица США совместно со странами-партнёрами разрабатывают меры наказания, включая новые экономические санкции, в отношении России за любые её провокации.

Как продолжает издание, Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России из Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду Байдена во время передачи власти, рассказала, что в числе таких мер могут быть санкции против российских банков и энергетических компаний, а также суверенного долга России.

«У нас в Европе есть чиновники администрации, которые пытаются добиться взаимодействия в отношении того, какими будут эти экономические меры», — сообщила Кендалл-Тейлор.

При этом американские и британские чиновники обсуждают введение более жёстких санкций в отношении людей из окружения Путина, включая некоторые меры, которые рассматривались, но были отложены. В частности, рассматриваются такие меры, как закрытие доступа российских олигархов к кредитным картам Visa и Mastercard и ограничение мест Великобритании и Европе, куда они и их семьи могут ездить. Рассматриваются и другие виды санкций, которые могут быстро привлечь внимание Владимира Путина, но нанести ущерб некоторым отраслям американской или европейской экономики.

По словам одного украинского чиновника, США рассматривают вопрос о предоставлении Украине расширенной военной помощи. Но американские чиновники обсуждают помощь, предоставляемую Вашингтоном, неохотно, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Фиона Хилл, которая занимала пост директора Совета национальной безопасности по Европе и России в администрации Трампа, добавила, что одной из целей Владимира Путина является заключение сделки с США, исключающей участие Европы.

«Фактически задача для европейцев — проявить большую солидарность с США, — сказала она. — И инициатором, главной движущей силой здесь должны быть не США».

Но Андреа Кендалл-Тейлор считает, что Владимир Путин может усомниться в готовности Запада идти до конца.

«Я думаю, что со стороны Путина есть расчёт на то, что на Западе не хватит решимости», — сказала она, добавив, что российский президент признаёт, что, в частности, США решительно настроены сосредоточить своё внимание на Китае.