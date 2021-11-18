Отставить панику — эксперт Foreign Policy рассказал, почему Россия не нападёт на Украину

Несмотря на панические заявления западной прессы и политиков, нет никаких подтверждений тому, что Россия собирается пойти войной на Украину, считает эксперт Foreign Policy Джефф Хоун. По его мнению, если Москва нападёт на Украину сегодня, то потеряет гораздо больше, так и не получив ничего взамен, поэтому вторжение в нынешних реалиях крайне маловероятно

За последние несколько недель в западной прессе участились сообщения о российских военных, которых якобы массово перебрасывают к украинской границе, а Запад настолько встревожен, что госсекретарь США Энтони Блинкен даже предостерёг Россию от возобновления агрессии против Украины. Однако, как считает докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун, хотя шаги Москвы и вызывают некоторую тревогу, но войны они не предвещают.

Как продолжает эксперт в статье для издания Foreign Policy, Россия не предприняла никаких попыток скрыть передвижение и размещение своих сил. На коммерческих спутниковых снимках видно, как воинские части располагаются на стоянках и в лагерях без какого-либо камуфляжа или маскировки. Настоящее наступление потребует гораздо большей осторожности, и предупреждающие знаки будут другие, например усиление систем противовоздушной обороны и активация резервных подразделений.

Кроме того, Россия сконцентрировала войска в южных провинциях ещё в апреле, но медленные темпы развёртывания, судя по всему, говорят об общем перемещении сил в Западный и Южный военные округа, которые находятся ближе всего к потенциальным зонам конфликта. В таком случае развёртывание можно рассматривать как гораздо более разительную перемену в российской стратегии, чем внезапное наращивание потенциала для нового наступления.

«Не сомневайтесь, в неприкрытой ротации и тренировке подразделений Россия вполне может видеть возможность дать отпор Западу в период повышенной напряжённости. Времена сейчас неопределённые, что показали как недавние учения ВМС США и партнёров в Чёрном море, так и обостряющийся пограничный кризис в Белоруссии. Однако новое вторжение на Украину или даже резкая эскалация боевых действий со стороны пророссийских сил — это глупость, причём по ряду причин», — пишет Джефф Хоун.

По его мнению, украинская армия сегодня — опытная, модернизированная и высоко мотивированная, поэтому лёгкой победы России ждать неоткуда. Более того, любая война не только дорого обойдётся с точки зрения личного состава и техники, так ещё и грозит привлечь других, после чего конфликт станет ядерным. Война против Украины пойдёт России лишь в ущерб и потребует значительных ресурсов, которые Москва позволить себе не в состоянии. Также война навсегда оттолкнёт Россию от Европы и перечеркнёт любые шаги по снятию санкций, и данная перспектива постепенно выглядит всё более осуществимой.

«Рано или поздно действительно могут сложиться условия, когда вторжение на Украину будет России выгодно. Но если Россия нападёт на Украину сегодня, то потеряет гораздо больше, так и не получив ничего взамен. Поэтому новое вторжение крайне маловероятно», — считает эксперт.

Однако, заключает автор материала, безрассудное поведение западной прессы и ряда правительств — от панических заголовков, предрекающих полномасштабное вторжение, до обещаний защищать территориальный суверенитет Украины — лишь усугубило напряжённость в и без того тревожном регионе.

«Войны всегда можно избежать, но, если вести себя так, словно она неизбежна, она становится гораздо вероятнее — и ничуть не менее разрушительной», — резюмирует Джефф Хоун.