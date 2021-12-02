Euronews: европейские «Глобальные ворота» станут альтернативой китайскому проекту «Один пояс, один путь»

Брюссель пообещал выделить развивающимся странам 300 миллиардов евро в виде инвестиций для развития инфраструктуры. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский проект «Глобальные ворота» должен стать для бедных стран более привлекательной альтернативой и принести больше пользы, чем их сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь», передаёт Euronews.
Триста миллиардов евро — столько решила выделить в среду Еврокомиссия на укрепление связей со странами развивающегося мира, в противовес растущему влиянию на них Китая. Эти деньги должны к 2027 году пройти через созданные Брюсселем так называемые «Глобальные ворота», чтобы помочь более бедным столицам с инфраструктурными проектами, которые они не могут себе позволить самостоятельно.
Тем самым ЕС собирается конкурировать с инициативой КНР «Один пояс, один путь». Председатель Еврокомиссии объяснила, почему в этом соревновании китайцы могут и проиграть.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Они знают, что мы транспарентны. Они знают, что мы обеспечим хорошее управление денежными потоками. Они знают, что мы не допустим накопления неприемлемых уровней долга. Местные общины извлекут для себя большую пользу из добавленной стоимости инвестиций в инфраструктуру. Мы привлечём к сотрудничеству с нами частный сектор, а подходящего для этого частного сектора в Китае не существует. Так что это настоящая альтернатива.
Брюссель хочет, чтобы основные инвестиции пошли на цифровые проекты, транспорт, здравоохранение, климат и энергию — и, наконец, образование.
В рамках китайской концепции возрождения Великого Шёлкового пути с 2013 года осуществляется огромный набор глобальных инфраструктурных проектов. Как партнёр в этом участвует и Россия. Ведущий специалист по китайским делам в Европарламенте считает, что Евросоюз поздновато вступает в новую большую игру, однако нужные результаты уже наметились.
РЕЙНХАРД БУТИКОФЕР, евродепутат из Германии: Одно лишь обсуждение «Глобальных ворот» уже оказало влияние на Китай. Тот, кто внимательно прислушивается к голосам из Пекина, заметил, что Си Цзиньпин вдруг заговорил о качественных проектах, — это нечто новое. Он вдруг заговорил об устойчивости — это тоже новость. Тот факт, что Китай теперь подтягивается к этим критериям, уже является положительным эффектом, который мы произвели. И в этом отношении я приветствую любую конкуренцию.
Еврокомиссия не назвала конкретных проектов, в которые будут вкладываться капиталы ЕС. Однако источники в Брюсселе сообщили, что это может быть соединение стран и континентов путём прокладки подводных кабелей для передачи данных и строительства транспортных артерий.
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