Handelsblatt: в ЕС готовят альтернативу китайскому Шёлковому пути

В ЕС создаётся собственная инициатива по созданию глобальной инфраструктуры, сообщает Handelsblatt: Брюссель намерен выделить €40 млрд на создание трасс, железных дорог и информационных каналов. Как отмечает издание, очевидно, что эта инициатива является альтернативой китайскому Шёлковому пути. При этом в предварительном плане содержится очень мало информации: нет конкретных проектов и геополитических приоритетов.

Еврокомиссия намерена увеличить внешнеполитический вес ЕС с помощью специальной программы по поддержке важных инфраструктурных проектов, пишет Handelsblatt. Согласно плану, Брюссель выделит €40 млрд на развитие проектов, связанных со строительством трасс, железных дорог и созданием информационных каналов. Таким образом в ЕС намереваются дать ответ на китайский экономический проект «Шёлковый путь», отмечает издание.

Финансовые вложения в инфраструктурные проекты станут центральной частью новой стратегии «глобальный шлюз», которую Еврокомиссия представит на следующей неделе, пишет Handelsblatt. При этом издание отмечает, что в ориентировочном плане Еврокомиссии нет ни одного конкретного проекта, не сформулированы конкретные геополитические приоритеты, а также не написано о системном противостоянии с Китаем. Вместе с тем, очевидно, что эта инициатива направлена против КНР, подчёркивает издание.

Как отмечает Handelsblatt, в своё время Пекин заполнил оставленные странами Запада пустоты и создал собственную зону влияния, которая простирается до самой Европы. Китай расширяет своё присутствие даже в Германии: к примеру, в сентябре этого года китайская транспортная компания Cosco купила в Гамбурге разгрузочный терминал за €100 млн.

Эти шаги вызвали беспокойство в Берлине: в отчёте МИД ФРГ отметили, что КНР использует проект «Шёлковый путь» для увеличения своего глобального политического влияния, а также для изменения на свой манер глобальных норм и стандартов. Кроме того, европейские компании опасаются нечестной конкуренции со стороны китайского бизнеса, получающего государственную поддержку. В связи с этим союз немецкой промышленности уже давно выступает в поддержку создания европейского глобального инфраструктурного проекта.

При этом в ориентировочном плане Еврокомиссии ничего не говорится о самом важном экономическом вопросе, пишет Handelsblatt: как именно европейские компании будут включены в инфраструктурный проект ЕС. Как отмечает издание, €40 млрд гарантий слишком мало, чтобы конкурировать с Шёлковым путём. Впрочем, в Брюсселе намекают, что в ближайшие годы станут доступны дополнительные инвестиции: кроме того, у ЕС в распоряжении есть субсидии из бюджета.

Как отмечает Handelsblatt, текущий документ ещё можно улучшить. При этом издание приводит слова одного европейского дипломата, который заявил, что план является «упущенным шансом и сильным ударом по геополитическим амбициям Урсулы фон дер Ляйен».