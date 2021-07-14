NDR: в Германию по Новому шёлковому прибыл первый прямой грузовой поезд из Китая

В Германию впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая, сообщает Norddeutscher Rundfunk. По Новому шёлковому пути он шёл 18 дней, проехав через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Привёз с собой бытовую технику и текстиль. В будущем планируется наладить регулярные железнодорожные перевозки, рассказывает немецкое издание.
В контейнерный порт Яде-Везер в Вильгельмсхафене впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая, сообщает Norddeutscher Rundfunk. Встречал его премьер-министр Нижней Саксонии Стефан Вайль, представители порта и генконсул Китайской Народной Республики.
«Этой связью Нижняя Саксония показывает, что наша железнодорожная инфраструктура может функционировать как часть Нового шёлкового пути», — заявил глава земли. Поезд, выехавший из провинции Аньхой 25 июня, пробыл в пути 18 дней и привёз с собой бытовую технику и текстиль.
За это время он преодолел расстояние 10 тыс. км, проехав через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Этот путь открывает новые рынки, даёт производителям возможность увеличить товарооборт и создать новые рабочие места. В будущем планируется наладить регулярные железнодорожные перевозки, поясняет немецкое издание.
Поезд пробыл в пути в два раза меньше времени, чем контейнерное судно. Сейчас места на кораблях мало, и оно дорого обходится. Так что хорошо, что есть альтернативы. Однако поезд может перевезти только 100 стандартных контейнеров, а большое судно — 23 тыс., отмечает Norddeutscher Rundfunk.
Карлос Гонсалвеш, агент португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, рассказал, вступил ли Российским футбольный союз (РФС) в переговоры относительно возможного назначения его клиента главным тренером сборной России.
Профессор кафедры развития человеческого капитала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Журавлёв в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что «санитарные нормы разрешают работникам с полным основанием сократить стандартный восьмичасовой рабочий день при 29 °С до шести часов, при 30 °С — до четырёх».
Гособвинитель в ходе прений в Мещанском суде Москвы заявила, что обвинение считает доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов по делу о растрате 2,5 млрд рублей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 16 июля.
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал мнение о предложении об отмена лимита на легионеров, представленного в рамках проекта реформы Российской премьер-лиги (РПЛ) от Российского футбольного союза (РФС).
В бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России сообщается, что «динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остаётся существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению».
Российская столица вошла в шорт-лист международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024». Также в финал прошли Сан-Диего и Тихуана, считающиеся единой двунациональной городской агломерацией. Об этом объявила Всемирная организация дизайна (World Design Organization).