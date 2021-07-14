NDR: в Германию по Новому шёлковому прибыл первый прямой грузовой поезд из Китая

В Германию впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая, сообщает Norddeutscher Rundfunk. По Новому шёлковому пути он шёл 18 дней, проехав через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Привёз с собой бытовую технику и текстиль. В будущем планируется наладить регулярные железнодорожные перевозки, рассказывает немецкое издание.

В контейнерный порт Яде-Везер в Вильгельмсхафене впервые прибыл прямой грузовой поезд из Китая, сообщает Norddeutscher Rundfunk. Встречал его премьер-министр Нижней Саксонии Стефан Вайль, представители порта и генконсул Китайской Народной Республики.

«Этой связью Нижняя Саксония показывает, что наша железнодорожная инфраструктура может функционировать как часть Нового шёлкового пути», — заявил глава земли. Поезд, выехавший из провинции Аньхой 25 июня, пробыл в пути 18 дней и привёз с собой бытовую технику и текстиль.

За это время он преодолел расстояние 10 тыс. км, проехав через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Этот путь открывает новые рынки, даёт производителям возможность увеличить товарооборт и создать новые рабочие места. В будущем планируется наладить регулярные железнодорожные перевозки, поясняет немецкое издание.

Поезд пробыл в пути в два раза меньше времени, чем контейнерное судно. Сейчас места на кораблях мало, и оно дорого обходится. Так что хорошо, что есть альтернативы. Однако поезд может перевезти только 100 стандартных контейнеров, а большое судно — 23 тыс., отмечает Norddeutscher Rundfunk.