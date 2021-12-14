Washington Post проанализировала, как Украину воспринимают в России
После разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным об украинском кризисе российские чиновники всё активнее обвиняли в конфронтации НАТО и называли Украину марионеточным государством Запада, а российский президент даже сравнил борьбу Украины с «промосковскими сепаратистами на востоке» с геноцидом. Как пишет The Washington Post, всё это говорит о том, что, даже если Путин и прислушается к предостережениям Байдена, будущая напряжённость в регионе будет во многом схожа с нынешней, поскольку этому способствует несколько российских взглядов на Украину, которые являются препятствием на пути к скорому разрешению проблемы.
Как отмечает издание, своё основное внимание Путин уделяет восстановлению России как мощного авторитарного государства, проецирующего власть не только на Ближнем Востоке и в Африке, но и, прежде всего, в «самопровозглашённой сфере влияния» из бывших советских республик, куда входит и Украина. Однако после 2014 года действия России в Крыму и Донбассе лишь подтолкнули Киев ещё ближе к Западу. Сегодня 72% украинцев считают Россию враждебной державой.
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