Вести: украинский министр пожаловался на Германию — блокирует поставки оружия Киеву

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия для Киева через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России. Как пишут «Вести», Резников отметил, что теперь Украина будет пытаться приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном вторжении России. Как пишут «Вести», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В частности, Резников заявил, что Берлин в течение последнего месяца наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Позднее Германия смягчила решение по первому пункту, посчитав оружие нелетальным.

«Они строят газопровод «Северный поток — 2» и одновременно блокируют наши оборонительные вооружения. Это довольно несправедливо», — отметил Резников.

Министр заявил, что теперь Украина будет пытаться приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Также Резников предупредил, что стратегия «не провоцировать Россию» не будет работать.