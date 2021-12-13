CNN: «всё больше сходятся во мнениях» — США и союзники обсуждают последствия для России в случае вторжения на Украину

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что у США и их европейских союзников «есть огромное количество совпадений» относительно того, с какими последствиями должна столкнуться Россия в случае вторжения на Украину, пишет CNN. Как отмечает телеканал, США разрабатывают варианты нескольких раундов санкций в отношении России и предупреждают, что будут готовы направить больше войск в страны «Бухарестской девятки».

С каждым днём США и европейские союзники «всё больше и больше сходятся во мнениях» относительно последствий, с которыми столкнётся Россия в случае вторжения на Украину, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

«Я думаю, что с каждым днём мы всё больше и больше сходимся во мнениях», — ответил чиновник на вопрос журналистов на брифинге после встречи госсекретаря Тони Блинкена с коллегами из стран G7, пришли ли Соединённые Штаты и их союзники к единому мнению относительно того, как следует реагировать на возможную агрессию России в отношении Украины.

По его словам, странам ещё предстоит проделать «очевидную техническую работу», однако на политическом уровне «есть огромное количество совпадений относительно того, что, к сожалению, будет необходимо, если Россия сделает этот очень плохой выбор».

Чиновник, чьё имя или должность CNN не называет, отметил, что США и их союзники уже работают над рядом избранных мер, которые «рассчитаны на очень, очень быструю реализацию». Тем не менее он не уточнил, о каких конкретно мерах идёт речь.

В администрации президента Джо Байдена неоднократно заявляли, что в случае вторжения России на Украину стране грозят серьёзные экономические последствия. На прошлой неделе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан также дал понять, что Вашингтон намерен оказать дальнейшую военную поддержку Киеву, если Москва предпримет шаги против него.

Кроме того, администрация Байдена разрабатывает варианты нескольких раундов жёстких санкций в отношении России на случай попытки вторжения. В Белом доме дали понять, что намерены действовать совместно с европейскими союзниками.

По словам чиновника Госдепартамента, ожидается, что не только страны «Большой семёрки», но и «большое количество демократических стран» присоединятся к американским санкциям.

В субботу во время пресс-конференции, посвященной торнадо, обрушившимся на несколько штатов на юго-востоке и в центральной части США, Байдена также спросили о последствиях для России в случае вторжения на Украину.

«Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными», — заявил президент. Байден также отметил, что в подобном случае придётся направить больше войск США и НАТО на восточный фланг, в страны «Бухарестской девятки» — «все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России».

«Влияние всего этого на Россию, отношение, взгляд остального мира на Россию значительно изменится. Вы заплатите ужасную цену», — добавил Байден, говоря о своей беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

Как напоминает CNN, в субботу стало известно, что на следующей неделе помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетит Украину, Россию и Брюссель, чтобы обсудить наращивание военного потенциала России. По словам чиновника Госдепартамента, у Донфрид будет возможность услышать от Киева, как там относятся к Минским соглашениям и как видят участие Вашингтона в этом процессе.

В Москве Донфрид также обсудит Минские соглашения и сотрудничество в области европейской безопасности. Но «ничего о них без них», — заявил чиновник, имея в виду Европу, в связи с чем Донфрид продолжит прямые переговоры с союзниками в Брюсселе. Кроме того, по мнению чиновника, переговоры могут выйти за рамки НАТО и включить страны ОБСЕ.

«На следующей неделе мы начнём лучше понимать, к чему это может привести, но пока мы не поговорим с нашими европейскими союзниками и партнёрами, я не думаю, что будут вестись какие-либо переговоры», — приводит CNN слова неназванного чиновника.