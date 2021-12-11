NYT: ВСУ будут уничтожены за 30-40 минут — глава военной разведки Украины оценил шансы страны в случае войны с Россией

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что если Россия решит напасть на Украину, то вооружённые силы страны не смогут отразить наступление без военной помощи с Запада, пишет The New York Times. По мнению экспертов, в случае нападения российские ракеты могут уничтожить значительную часть украинских вооружённых сил менее чем за час.

На этой неделе, в 30-ю годовщину создания Вооружённых сил Украины, президент Владимир Зеленский надел каску и бронежилет и спустился в окопы. Как сообщает The New York Times, украинский лидер с большой помпой объявил о поставке новых танков, бронемашин и кораблей для передовых частей, участвующих в борьбе с российскими войсками и пророссийскими сепаратистами.

Как отмечает издание, эта военная техника должна помочь поддержать паритет в «медленной войне на истощение», которая длится уже не первый год. Однако ни обещанной техники, ни остальных ресурсов украинских военных будет недостаточно для отражения полномасштабного российского наступления, которое, как утверждают украинские и западные официальные лица, возможно, готовит Москва.

Даже украинские чиновники, ответственные за оборону страны, признают, что без значительного притока ресурсов у их вооружённых сил мало шансов.

«К сожалению, на данном этапе Украина должна быть объективной. Без поддержки западных сил у нас нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнётся», — заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов.

При этом Буданов изложил своё видение российского вторжения. По его словам, оно начнётся с авиаударов и ракетных обстрелов, направленных вначале на склады боеприпасов и войска, засевшие в окопах. Очень быстро, по мнению генерала, украинские военные будут выведены из строя, а их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт. После этого ответственность ляжет на фронтовых командиров, которые будут вынуждены бороться в одиночку.

«Они будут держаться до тех пор, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть при себе, но поверьте мне, без доставки резервов не смогла бы выстоять ни одна армия в мире», — добавил Буданов.

Хотя, отмечает издание, в военном отношении Россия может быть готова начать вторжение на Украину уже в январе или феврале, по данным украинской и западной разведок, ничто не указывает на то, что российский лидер Владимир Путин принял соответствующее решение.

Во вторник в ходе переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом Путин отверг опасения относительно наращивания российских войск на границе Украины, обвинив Соединённые Штаты и НАТО в угрозе безопасности России посредствам выделения Украине помощи на военные нужды и подготовки вооружённых сил страны.

По итогам переговоров с Путиным в четверг Байден позвонил Зеленскому и, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, поделился подробностями беседы, а также вновь выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В Киеве, в свою очередь, отметили, что Зеленский поблагодарил американского коллегу за «последовательную, твёрдую и решительную поддержку». Там также подчеркнули, что лидеры обсудили пути противодействия «гибридной агрессии» со стороны России.

Как напоминает The New York Times, увеличение численности российских войск и тяжёлого вооружения на границе с Украиной заставило украинских чиновников «признать суровую истину». По оценкам разведывательного сообщества США, Россия разработала планы наступления, в которых планирует задействовать до 175 тыс. военнослужащих. При этом, по данным Министерства обороны Украины, вся армия страны лишь немногим превосходит эту цифру. Москва превосходит Киев на суше, на море и в воздухе. Так, в составе Воздушных сил Украины насчитывается всего около 200 самолётов, то есть меньше, чем то количество истребителей, которое Россия уже перебросила к украинской границе.

Кроме того, на вооружении России находятся подводные лодки и фрегаты в Чёрном море, вооружённые крылатыми ракетами, и наземные части, оснащённые ракетными комплексами «Искандер-М». Между тем у Украины нет серьёзных систем противоракетной обороны.

По словам кандидата наук Королевского колледжа в Лондоне и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли, российские ракеты могут уничтожить значительную часть украинских вооружённых сил менее чем за час. «Если Россия действительно захочет бросить в бой потенциал обычных вооружений, она может нанести огромный ущерб за очень короткий промежуток времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», — заявил Ли.

The New York Times утверждает, что в 2014 году российские войска смогли захватить весь Крымский полуостров без единого выстрела. А когда пророссийские сепаратисты захватили часть Донбасса, Украине пришлось полагаться на взявших в руки оружие добровольцев без военной подготовки. Тем не менее при помощи западных партнёров украинским военным удалось остановить серьёзные боевые действия.

Только Соединённые Штаты предоставили военную помощь на сумму $2,5 млрд, включая высокотехнологичное оборудование для наблюдения и связи, а также беспилотники. В ноябре США поставили около 80 тонн боеприпасов, что стало частью пакета военной помощи в размере $60 млн, обещанного администрацией Байдена.

Ещё при администрации бывшего президента Дональда Трампа Вашингтон впервые предоставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, от применения которых украинские войска пока воздерживаются, отчасти из желания не раздражать Кремль. В октябре администрация Байдена в рамках пакета помощи передала Украине ещё 30 комплексов Javelin без каких-либо условий или ограничений, за исключением того, что украинские силы должны использовать их «ответственно» и «в целях самообороны».

В среду президент Байден исключил возможность развёртывания американских войск на Украине для сдерживания России, несмотря на то, что, по словам анонимных источников издания в Министерстве обороны США, в стране находится более 150 американских военных советников. Кроме того, ещё около десятка других стран НАТО также направили военных советников на Украину.

Впрочем, в ходе переговоров Байден предупредил Путина, что Соединённые Штаты готовы зайти дальше экономических санкций, наложенных после «аннексии»* Крыма в 2014 году, если Россия начнёт военные действия против Украины, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Тем не менее Салливан не уточнил, о каких мерах идёт речь.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).