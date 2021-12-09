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Если завтра война — Forbes представил столкновение танковых армий России и Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Если Россия нападёт на Украину с использованием танковых армий, у Киева есть неплохие шансы сдержать натиск даже несмотря на меньшее количество бронетехники. Однако, как пишет Forbes, если украинские военные не смогут перейти в контратаку, война может закончиться патовой ситуацией или, что ещё хуже для Украины, поражением.
Если завтра война — Forbes представил столкновение танковых армий России и Украины
Reuters

Россия подготовила 1200 танков для возможного вторжения на Украину, что примерно на 300 танков больше, чем у всей украинской армии в полном составе. Однако, как пишет Forbes, если учитывать особенности военной доктрины и динамику, то нельзя сказать, что вторжение будет для российской армии лёгкой прогулкой.

Как отмечает издание, и российская, и украинская армии следуют проверенной советской доктрине: обе ведут активную оборону, то есть, даже защищаясь, они планируют атаки и контратаки, чтобы вывести противника из равновесия. Но у украинской стороны будет очевидное преимущество: так как она будет защищаться, передовые батальоны должны иметь возможность скрыть свои позиции, иными словами, они должны окопаться. И за семь лет конфликта в Донбассе украинская армия как раз располагает сотнями километров траншей, бесчисленными землянками для пехоты и бункерами для техники.

Помимо собственно бронетехники, у киевской армии есть масса способов уничтожать танки противника — например, противотанковые ракеты. А так как российские танки покатятся по открытой местности, чтобы смять и загнать в угол окопавшиеся силы Украины, это приведёт к большим потерям.
 
«Учитывая, что придётся сделать русским, чтобы выиграть полномасштабную войну на Украине, — и что украинцам, чтобы не дать русским победить, — совсем не очевидно, что 1200 русских танков достаточно, а 900 украинских — наоборот, мало», — пишет автор материала.
 
Однако активная оборона требует, чтобы танки были готовы в кратчайшие сроки выйти из окопов и собраться в кулак для дестабилизирующей контратаки на захватчиков. И если украинская бронетехника не сможет нанести контрудары против российской танковой атаки, совершенно ясно, что может произойти дальше достаточно вспомнить осаду Донецкого аэропорта. Это сражение оказалось одним из последних, после чего война в Донбассе перешла в окопную. И завершилось оно поражением Киева, когда украинская танковая колонна, двигавшаяся к аэропорту на подкрепление, развернулась.
 
«Если русские открыто вторгнутся в ближайшие месяцы и киевские танкисты не смогут перейти в контратаку, новая война может закончиться тем же, что и старая. Патовой ситуацией. Или, что ещё хуже для Украины, поражением», — заключает автор Forbes.
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источник
Forbes США Северная Америка
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