Если завтра война — Forbes представил столкновение танковых армий России и Украины
Россия подготовила 1200 танков для возможного вторжения на Украину, что примерно на 300 танков больше, чем у всей украинской армии в полном составе. Однако, как пишет Forbes, если учитывать особенности военной доктрины и динамику, то нельзя сказать, что вторжение будет для российской армии лёгкой прогулкой.
Как отмечает издание, и российская, и украинская армии следуют проверенной советской доктрине: обе ведут активную оборону, то есть, даже защищаясь, они планируют атаки и контратаки, чтобы вывести противника из равновесия. Но у украинской стороны будет очевидное преимущество: так как она будет защищаться, передовые батальоны должны иметь возможность скрыть свои позиции, иными словами, они должны окопаться. И за семь лет конфликта в Донбассе украинская армия как раз располагает сотнями километров траншей, бесчисленными землянками для пехоты и бункерами для техники.
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