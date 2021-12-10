Журналист ABC показал, как украинцы воюют против Донбасса американским оружием

Журналист ABC News побывал на передовой конфликта между украинскими военными и ополченцами Донбасса. Он показал в своём репортаже эксклюзивные кадры, на которых украинские солдаты оснащены американским оружием. «Это то, что Владимир Путин имел в виду, говоря о «красных линиях». Именно это, на его взгляд, является экспансией Америки и НАТО на Украину и именно поэтому украинский кризис так трудно разрешить», — добавил корреспондент.

Сейчас отправляемся на Украину. У нас на связи с места событий старший международный корреспондент Иэн Пэннел. Иэн?



ИЭН ПЭННЕЛ, корреспондент ABC News: Да, доброе утро, Джордж. Всё верно. Хотя многие надеялись на то, что данная встреча ослабит этот кризис, и официальные лица даже договорились продолжить переговоры, однако, по-моему, реальное положение дел здесь, на месте событий, таково: напряжённость не спадает.



Этим утром появились эксклюзивные кадры, на которых засняты поставленные Америкой вооружения на линии фронта в украинском конфликте с поддерживаемыми Россией повстанцами.



Это то, что Владимир Путин имел в виду, говоря о «красных линиях». Именно это, на его взгляд, является экспансией Америки и НАТО на Украину и именно поэтому украинский кризис так трудно разрешить. Мы посетили поля сражений на востоке Украины.



ИЭН ПЭННЕЛ: Слышите этот звук? Это звук выстрелов из стрелкового оружия. Мы слышим их раз в несколько минут. Военные подгоняют нас, настаивая на необходимости двигаться вперёд. Мы находимся на линии фронта, и тут действительно раз в несколько минут что-нибудь происходит. Вот ещё выстрел.



Эта война тянется уже восемь лет с тех пор, как Россия аннексировала Крым* и поддержала восстание на востоке (Украины. — ИноТВ). Сегодня украинским силам противостоят поддерживаемые Россией сепаратисты. И шрамы войны тут повсюду.



Тем временем сотрудники американской разведки считают, что президент Путин, возможно, планирует пойти дальше. Предположительно на границе к востоку отсюда находятся около ста тысяч российских военных, что приводит к росту напряжённости на линии фронта, где поддерживаемые Россией повстанцы и украинцы ежедневно видят друг друга.



ИЭН ПЭННЕЛ: Здесь наблюдают с помощью вот этого.



Их разделяет менее 90 метров.



ИЭН ПЭННЕЛ: Нам сказали, что придётся возвращаться обратно по окопам. Они услышали звуки выстрелов, доносившиеся с позиций повстанцев. По их словам, стрельба будет продолжаться, и оставаться в этих местах становится слишком опасно.



Именно здесь разворачивается кризис между Украиной и Россией, а во многом между Россией и Америкой.



ИЭН ПЭННЕЛ: Вас не тревожит то, что у российских сил там, на их стороне границы с Украиной, десятки тысяч военных, а также танки?



УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да, мы в курсе. Так и есть.



ИЭН ПЭННЕЛ: Вы готовы?



УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да, мы готовы.



ИЭН ПЭННЕЛ: Этот телефонный разговор (между Путиным и Байденом. — ИноТВ) мало что сделал, чтобы изменить это состояние неопределённости. Стрелка, если вам так угодно, на самом деле не сместилась ни в одну, ни в другую сторону. И думаю, что после множества нарушенных обещаний, нарушенных перемирий люди здесь, на месте событий, не особо надеются на то, что положение дел изменится. И пока десятки тысяч российских военных продолжают оставаться на границе с Украиной, орудия вряд ли замолчат. Джордж.



Да, похоже, вы правы. Иэн, большое вам спасибо.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).