Журналист ABC показал, как украинцы воюют против Донбасса американским оружием
ИЭН ПЭННЕЛ, корреспондент ABC News: Да, доброе утро, Джордж. Всё верно. Хотя многие надеялись на то, что данная встреча ослабит этот кризис, и официальные лица даже договорились продолжить переговоры, однако, по-моему, реальное положение дел здесь, на месте событий, таково: напряжённость не спадает.
Этим утром появились эксклюзивные кадры, на которых засняты поставленные Америкой вооружения на линии фронта в украинском конфликте с поддерживаемыми Россией повстанцами.
Это то, что Владимир Путин имел в виду, говоря о «красных линиях». Именно это, на его взгляд, является экспансией Америки и НАТО на Украину и именно поэтому украинский кризис так трудно разрешить. Мы посетили поля сражений на востоке Украины.
ИЭН ПЭННЕЛ: Слышите этот звук? Это звук выстрелов из стрелкового оружия. Мы слышим их раз в несколько минут. Военные подгоняют нас, настаивая на необходимости двигаться вперёд. Мы находимся на линии фронта, и тут действительно раз в несколько минут что-нибудь происходит. Вот ещё выстрел.
Эта война тянется уже восемь лет с тех пор, как Россия аннексировала Крым* и поддержала восстание на востоке (Украины. — ИноТВ). Сегодня украинским силам противостоят поддерживаемые Россией сепаратисты. И шрамы войны тут повсюду.
Тем временем сотрудники американской разведки считают, что президент Путин, возможно, планирует пойти дальше. Предположительно на границе к востоку отсюда находятся около ста тысяч российских военных, что приводит к росту напряжённости на линии фронта, где поддерживаемые Россией повстанцы и украинцы ежедневно видят друг друга.
ИЭН ПЭННЕЛ: Здесь наблюдают с помощью вот этого.
Их разделяет менее 90 метров.
ИЭН ПЭННЕЛ: Нам сказали, что придётся возвращаться обратно по окопам. Они услышали звуки выстрелов, доносившиеся с позиций повстанцев. По их словам, стрельба будет продолжаться, и оставаться в этих местах становится слишком опасно.
Именно здесь разворачивается кризис между Украиной и Россией, а во многом между Россией и Америкой.
ИЭН ПЭННЕЛ: Вас не тревожит то, что у российских сил там, на их стороне границы с Украиной, десятки тысяч военных, а также танки?
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да, мы в курсе. Так и есть.
ИЭН ПЭННЕЛ: Вы готовы?
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Да, мы готовы.
ИЭН ПЭННЕЛ: Этот телефонный разговор (между Путиным и Байденом. — ИноТВ) мало что сделал, чтобы изменить это состояние неопределённости. Стрелка, если вам так угодно, на самом деле не сместилась ни в одну, ни в другую сторону. И думаю, что после множества нарушенных обещаний, нарушенных перемирий люди здесь, на месте событий, не особо надеются на то, что положение дел изменится. И пока десятки тысяч российских военных продолжают оставаться на границе с Украиной, орудия вряд ли замолчат. Джордж.
Да, похоже, вы правы. Иэн, большое вам спасибо.
Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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