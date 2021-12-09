WP: «не стоит на повестке дня» — Байден исключил возможность отправки американских войск на Украину для защиты от России

Президент Джо Байден заявил, что возможность отправки боевых подразделений американской армии на Украину в случае российского вторжения на данный момент не обсуждается, сообщает The Washington Post. По словам Байдена, у Америки есть военные обязательства в отношении союзников по НАТО, однако на Украину они не распространяются. Как отмечает издание, этот комментарий чётко дал понять, что именно готовы и не готовы сделать США для защиты Киева от Москвы.

Президент США Джо Байден пока исключил возможность отправки боевых подразделений США на Украину, сообщает The Washington Post. Это заявление прозвучало на следующий день после предупреждения в адрес Владимира Путина о серьёзных экономических санкциях в случае вторжения России на Украину, напоминает газета. «Это не стоит на повестке дня», — так ответил Байден на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность размещения американских войск на Украине или рядом с ней для защиты от потенциального российского вторжения.

Как отмечает издание, комментарии президента стали чётким выражением того, что Соединённые Штаты готовы и не готовы делать для «сдерживания российской агрессии» в регионе. Белый дом уже давно отклоняет идею о том, чтобы подвергать американских солдат риску в регионе, который Россия считает частью своей сферы влияния, пишет газета. Как поясняет WP, Байден, только что переживший проблемный вывод войск из Афганистана, не горит желанием ввязываться в ещё один сложный военный конфликт. Тем не менее подтверждение этой позиции в кризисный момент было примечательным, считают авторы статьи.

Вместе с тем, президент США подтвердил общую приверженность идее наказания России в случае решения Путина продолжить вторжение на территорию соседней страны. «Я очень ясно дал понять, что если он действительно вторгнется на Украину, будут серьёзные последствия, серьёзные последствия, экономические последствия, подобных которым он никогда не видел», — подчеркнул Байден. По его словам, мгновенная реакция президента России показала, что он понял это. Байден также сообщил, что вторжение России на Украину приведёт к усилению присутствия США в странах НАТО в регионе, и предположил, что его расчёты могут измениться, если на одну из них нападёт Россия.

Байден напомнил, что у США существует «моральное и юридическое обязательство перед союзниками по НАТО» ответить в случае нападения на одного из них. Однако «это обязательство не распространяется на... Украину», — многозначительно уточнил глава Белого дома. «Идея о том, чтобы Соединённые Штаты собирались в одиночку применить силу, чтобы противостоять вторжению России на Украину, сейчас не обсуждается», — подчеркнул он.

Как напоминает издание, во время двухчасового разговора по видеосвязи во вторник российский президент ясно дал понять, что хочет получить от Соединённых Штатов гарантии невступления Украины в НАТО. Он также пожаловался, что возглавляемый США военный альянс посягает на границы России и ведёт угрожающую деятельность на территории Украины.

Комментарии Байдена прозвучали в период, когда Россия разместила дополнительные войска на украинской границе, утверждает WP. Разведка США считает, что Россия может планировать наступление на Украину с участием 175 тыс. военнослужащих на нескольких фронтах уже в следующем году. Тем временем эксперты по России полагают, что понять мотивы Путина довольно сложно, и демонстрация силы может быть скорее направлена на получение дипломатических рычагов, чем на настоящее вторжение.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что, хотя Соединённые Штаты не планируют применять военную силу в одностороннем порядке для противостояния России, возможными остаются все варианты. «Это не то, на чём мы сфокусированы в данный момент», — заметила Жан-Пьер, добавив, что Белый дом «готовится ко всем непредвиденным обстоятельствам», в том числе «готовит конкретные решительные меры реагирования на усиление напряжённости с российской стороны, если потребуется».

Как поясняет газета, ранее Соединённые Штаты разместили войска на Украине с целью обучения, таким образом вышеупомянутая дискуссия касалась исключительно боевых подразделений.