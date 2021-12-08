CNN: Байден призвал Путина к снижению напряжённости вокруг Украины и возвращению к дипломатии

Белый дом раскрыл подробности виртуальной встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая продолжалась чуть более двух часов. По словам представителей администрации американского президента, он призвал своего российского коллегу к разрядке обстановки вокруг Украины и возврату к дипломатии, сообщает CNN.

Что нам известно об этом звонке между президентом Байденом и президентом Путиным?

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Что же, вы говорили, что это беседа может быть одной из самых важнейших с момента вступления президента Байдена в должность. В Белом доме, определённо, придерживаются такого мнения. Этот критически важный разговор, который состоялся сегодня, длился два часа и одну минуту.

Вы только что видели кадры с российской стороной. Встреча проходила виртуально, и лидеры могли видеть друг друга, а не просто говорить по телефону, как обычно происходит в беседах между мировыми лидерами.





И пока у нас есть официальное заявление Белого дома относительно этого звонка. В Белом доме подчёркивают, что переговоры продолжались чуть более двух часов, и добавляют: «Президент Байден подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к разрядке напряжённости и возвращению к дипломатии. Оба президента дали указания своим командам продолжить работу (по Украине. — ИноТВ), и США займётся этим в тесной координации с союзниками и партнёрами».

Второе предложение отсылало к звонку, который, как мы ожидаем, также состоится у президента Байдена днём. Он обсудит с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Италии, что произошло во время этой двухчасовой беседы (с Путиным. — ИноТВ). Ведь очевидно, что ключевым вопросом их переговоров стало наращивание войск на украинской границе.

Американские правительственные чиновники полагают, что Путин ещё не принял решение о вторжении. Но, судя по наращиванию войск и оценке американской разведки, он фактически может пойти на это, если примет такое решение.





Поэтому перед Белым домом стоит вопрос, как им следует ответить, если Путин примет такое решение? Очевидно, что они намерены координировать действия с европейскими союзниками. Но, кроме того, неясно, удастся ли им вообще его удержать.





И, на мой взгляд, именно поэтому они говорят о жёстких экономических мерах, которые они готовятся принять. Вот почему Белый дом шлёт предупредительный сигнал российскому лидеру. И, разумеется, главный вопрос — прислушается ли он.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2021 года.