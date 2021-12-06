CBS News: Байден пообещал Путину «долгий разговор» об Украине

Как заявил президент Байден, он сделает так, чтобы, цитирую, «России было очень, очень сложно вторгнуться в соседнюю Украину». В новом докладе разведки, оказавшемся в распоряжении CBS, говорится, что Москва мобилизует 175 тысяч военных для возможного вторжения в начале 2022 года.



В пятницу вечером президенту, когда он покидал Белый дом, отправляясь в Кэмп-Дэвид, задали вопрос о намерениях российского лидера Владимира Путина.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы уже давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор. Посмотрим.



Корреспондент CBS News в Белом доме Кристина Руффини занимается освещением иностранных дел. Что Белый дом делает, чтобы не допустить потенциального международного кризиса в сфере безопасности?



КРИСТИНА РУФФИНИ, корреспондент CBS News: Джейми, буквально только что Белый дом опубликовал вот это заявление, в котором говорится, что оба лидера — президент Путин и президент Байден — проведут телефонный разговор во вторник.



В нём также сообщается, что «президент Байден подчеркнёт обеспокоенность США из-за активности российских военных на границе с Украиной и вновь заявит о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединённых Штатов».



Официальный представитель Совета национальной безопасности уже заявил об их глубокой озабоченности в связи с доказательствами того, что Россия активизировала планирование военных действий на Украине, которые будут предприняты, возможно, уже к началу следующего года.



Один из чиновников администрации заявил CBS News, что Россия намерена мобилизовать в два раза больше военных в этот спорный восточный регион Украины.



Не забывайте, что Россия удерживает некоторые части этой страны с 2014 года, когда она аннексировала Крым*.



Министра обороны Ллойда Остина сегодня также спросили: поскольку Украина не входит в НАТО, что США будут делать, если Россия продолжит своё вторжение.



Он заявил, что не хотел бы рассуждать о гипотетических ситуациях, однако добавил, что США сделают так, чтобы у Украины были средства для самообороны. Он также сказал, что, по его мнению, возможности для дипломатии всё ещё существуют. Джейми.



Мы внимательно следим за происходящим. Кристина Руффини, спасибо.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2021 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).