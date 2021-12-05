CNN: дипломатия набирает обороты — Путин и Байден договорились о видеосаммите

На фоне опасений по поводу наращивания российской военной группировки на украинской границе президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о звонке по видеосвязи, который состоится на следующей неделе, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, ранее Путин потребовал от США гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, указав на то, что Запад игнорирует опасения Москвы на этот счёт.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден проведёт разговор по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить наращивание Москвой военной группировки на границе с Украиной. Начальник штаба Сухопутных войск США заявил, что Россия собрала там около 100 тысяч солдат. Более того, эта цифра может увеличиться. Репортаж корреспондента CNN Мэтью Чанса из украинской столицы.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: На фоне опасений по поводу того, что Россия планирует в ближайшем времени вторгнуться на Украину, дипломатия начинает срочно набирать обороты. Российский и американский лидеры согласились провести прямые переговоры по видеосвязи.

По словам Кремля, виртуальный саммит между президентом Байденом и Владимиром Путиным пройдёт вечером вторника по московскому времени. Россия, которая, по словам американских и украинских чиновников, сосредоточила десятки тысяч солдат (на границе с Украиной. — прим. ИноТВ), требует от США новых гарантий в сфере безопасности, которые заключаются в отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток. Президент Путин сообщил только что получившим назначение послам в России, что Москва будет настаивать на том, чтобы американские коллеги подписали письменное обязательство на этот счёт. Давайте послушаем.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше.

Подобное заявление прозвучало на фоне сообщений американской разведки о развёртывании Россией ещё большего количества сил на украинской границе. Согласно одному докладу, российская группировка может насчитывать 175 тысяч военнослужащих в преддверии наступления. Москва, само собой, отрицает, что она планирует какое-либо вторжение.

Президент Байден заявил, что США собирают, цитата, «пакет наиболее всеобъемлющих и значимых инициатив», которые, по его словам, «очень, очень сильно усложнят Путину то предприятие, на которое, как опасаются многие, он может пойти».

МЭТЬЮ ЧАНС: Американские чиновники также предупредили, что не исключают введения новых жёстких экономических санкций в том случае, если Россия всё же нападёт на Украину.

Мэтью Чанс, CNN, Киев.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2021 года.