ZDF: неисполнение Западом гарантий нерасширения НАТО на восток — «миф» Путина

На фоне обострения отношений с Украиной президент России Владимир Путин «с новой силой» «обвиняет Запад во лжи», пишет корреспондент ZDF Флориан Нойхан. Как утверждает журналист, в своих выступлениях Путин неоднократно использовал в качестве аргумента невыполнение Западом своих обещаний по нерасширению НАТО на восток. Однако, по мнению Нойхана, это утверждение «не подтверждается историческими фактами», а с помощью своей риторики президент просто пытается достичь своих собственных целей.

В связи с ситуацией на границе с Украиной президент России «обвиняет Запад во лжи»: Запад нарушил своё обещание о нерасширении НАТО на восток. Так ли это? Это обвинение «далеко не ново», однако в наши дни, в условиях огромной напряжённости в отношениях с Западом, президент России Владимир Путин «выдвигает его с новой силой», пишет корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойхан.

«Западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства», — заявил Путин в среду в ходе выступления на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

По словам Нойхана, Путин имеет в виду «якобы предоставленные в 1990 году» гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток. Поводом для новых обвинений стала напряжённость вокруг Украины, которую Россия в настоящее время «рассматривает как военную угрозу» и которую поддерживает НАТО в качестве своего партнёра.

Как утверждает журналист, президент России уже не раз использовал в качестве аргумента «мнимое нарушение Западом своих обещаний». По мнению Нойхана, именно так в 2014 году он оправдывал аннексию Крыма*: «Наши коллеги на Западе нас раз за разом обманывали. Так было и с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ».

Историк и политолог Оксана Шмис, автор недавно опубликованного сборника, посвящённого отношениям между Россией и НАТО, отмечает, что Запад никогда не давал письменных гарантий нерасширения и это «хорошо изученный исторический факт». Договор «2+4» о воссоединении Германии, подписанный и СССР, устанавливает лишь «переходный период», в течение которого войска НАТО не могут быть размещены в Восточной Германии. В договоре «нет ни слова» о расширении НАТО на восток.

Со словесными обязательствами дело обстоит иначе. В 2009 году в распоряжении журнала Der Spiegel оказались ранее засекреченные документы. Они свидетельствуют о том, что 10 февраля 1990 года состоялась беседа между тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. Геншер сообщал Шеварднадзе прямым текстом: «Однако одно нам ясно: НАТО не будет расширяться на восток».

Позже Геншер признавался, что никогда не хотел, чтобы его слова воспринимались как чёткое обещание — особенно как обещание, которое будет действовать вечно. В 2009 году Геншер заявил, что его высказывание было всего лишь «прощупыванием» перед фактическими переговорами. Кроме того, Геншер не смог добиться закрепления этой идеи в западном альянсе.

Это согласуется с высказываниями президента СССР Михаила Горбачёва в интервью, данном ZDF в 2014 году. Тогда он отозвал свои предыдущие заявления и подчеркнул, что никто не давал обещаний о том, что НАТО не будет двигаться на восток. Он назвал это «мифом». По его словам, членство в НАТО государств бывшего Варшавского договора в те годы было просто немыслимо.

По словам Горбачёва, его постоянно спрашивают о том, почему гарантия нерасширения НАТО на восток не была закреплена в договорах. Он объясняет это следующим образом: «В то время существовало НАТО и ещё существовал Варшавский договор. Так что было записывать? Этого вопроса не возникало».

Эксперт по безопасности Оксана Шмис «не удивлена» тем, что президент России «снова использует риторику о мнимой лжи Запада»: «С помощью мифа он хочет достичь сразу двух целей: разделить Запад — и мобилизовать свой собственный народ».

«В самой России история о лжи Запада встречает широкое одобрение. Даже если она не подтверждается историческими фактами», — утверждает корреспондент ZDF Флориан Нойхан.

