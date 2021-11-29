Bloomberg: Путин не горит желанием воевать на Украине — но хочет, чтобы Запад к нему прислушался

Несмотря на сосредоточение военной группировки на границе с Украиной, Владимир Путин вовсе не горит желанием начинать против Киева «новую войну», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Как отмечает агентство, российский лидер лишь пытается показать серьёзность своих намерений, а также заставить Запад обратить на него внимание.

Владимир Путин отлично знает, как надо блефовать и держать Запад в напряжении, доводя отношения с ним до точки кипения, прежде чем сделать неожиданный разворот. Однако, когда речь идёт о его позиции по Украине, он настроен крайне серьёзно, пишет Bloomberg.

Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что российский лидер совсем не горит желанием начинать на Украине новую войну. Вместе с тем он должен продемонстрировать всем, что в случае необходимости он готов сражаться, чтобы дать отпор реальной, по его мнению, угрозе — а именно экспансии НАТО в сторону страны, которая на протяжении многих веков входила в состав России.

По словам источников, близких к российскому руководству, разочаровавшись в Западе, Путин постепенно задвинул на второй план тех представителей своего окружения, которые призывали к снижению напряжённости. Теперь вокруг него собрались в основном сторонники жёсткой линии, в то время как сам Путин считает, что России — и его власти — угрожают как США, так и их союзники.

Попыткам наладить отношения, которые Путин предпринимал в начале своего правления, на смену пришла конфронтация, санкции и угрозы. Теперь российский лидер придерживается мнения, что жёсткий отпор — это единственный язык, который понимают на Западе.

Что же касается Украины, то, по данным источников агентства, Кремль понимает, что любая попытка оккупировать эту страну обречена на провал, так как такой шаг натолкнётся на сильное сопротивление украинцев, а также спровоцирует катастрофические санкции со стороны Запада.

Тем не менее годы санкций и внешнеполитического давления закалили Путина, и он продолжает гнуть свою линию, несмотря на все предупреждения США и телефонные звонки лидеров Франции и Германии.

«Наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект: известное напряжение там всё-таки возникло… Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны», — заявил по этому поводу российский лидер

Украина для Путина — это личное. Он неоднократно указывал на то, что русские и украинцы — это «один народ», так как их связывают многовековые исторические и культурные узы. Не так давно, в июле, он написал по этому поводу объёмную статью.

«Аннексия»* Крыма в 2014 году — это одно из самых, как считает Путин, значительных его достижений, поскольку он вернул России исторически ей принадлежавшие земли, а также помешал экспансии НАТО в Чёрном море, что крайне важно для безопасности Москвы.

При этом совсем недавно он бросил вызов администрации президента США Джо Байдена, которая отвлеклась на сдерживание Китая и стремится не вмешиваться в далёкие военные конфликты. В то же время, хотя Россия явно уступает Китаю в экономической мощи, Путин наглядно показал, что способен создать Западу немало проблем.

Тем не менее США этот вызов без ответа не оставили: узнав о наращивании российской военной группировки на границе с Украиной и получив данные, что вторжение может начаться уже в январе, Вашингтон тут же забил тревогу и попытался заручиться поддержкой союзников, чтобы сдержать Путина.

Вместе с тем Кремль считает, что Запад терзают противоречия, а континенту не хватает влиятельного лидера, который мог бы заменить канцлера Германии Ангелу Меркель.

При этом для Москвы хрупкое перемирие на Украине, заключённое в 2015 году, — это явно не конец истории. Теперь же, учитывая, что НАТО неуклонно наращивает свою военную поддержку Киева и всё активнее патрулирует границы России, Кремль полагает, что угроза Москве растёт.

В прошлом Путин подогревал страх войны до тех пор, пока ему не удавалось привлечь к себе внимание Запада. Так произошло, в частности, в апреле этого года, когда он, как и теперь, сосредоточил войска у украинской границы, однако пошёл на попятную, как только ему позвонил Байден и предложил провести саммит.

Однако в таких случаях Путин постоянно уходит, не добившись главного — гарантий НАТО держаться подальше от южной границы России. Постоянные нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения между украинскими войсками и пророссийским сепаратистами, а также сосредоточение десятков тысяч солдат на границе означают, что риск войны — это не миф и не блеф.

Окружение Путина утверждает, что Путин не лукавит, когда говорит, что вторгаться на Украину — по крайней мере сейчас — не собирается. Он лишь собрал силы и показал, что готов пустить их в дело. Таким образом он дал понять Западу, что настроен крайне серьёзно. И пока что в Кремле считают, что такой жёсткий подход оправдан.

В то же время любой просчёт на востоке Украины может привести к тому, что война полыхнёт с новой силой, а события вырвутся из-под контроля. При этом Россия уже выдала более полумиллиона паспортов жителям отколовшихся регионов, что, по мнению Киева, является уловкой Москвы с целью узаконить её военное вмешательство.

«Это не замороженный конфликт, — считает бывший лидер сепаратистов и ныне член российского парламента Александр Бородай. — Россия не может не защищать своё население».

Такая позиция Кремля во многом зиждется на его уверенности в том, что российская экономика оправилась от коронавирусной рецессии быстрее, чем во многих других странах. Более того, Центральный банк накопил резервов на сумму более $600 млрд. Это рекордная сумма, способная поддержать Россию на плаву практически при любом сценарии за исключением введения максимально жёстких западных санкций.

Тем не менее, хотя агрессивная геополитика Путина пользуется популярностью среди россиян, данные опросов свидетельствуют, что любой конфликт с Западом из-за Украины вряд ли вызовет такой же патриотический подъём, как это было в 2014 году. Во многом это обуславливается тем, что санкции, способные отрезать Россию от западной финансовой системы или ударить по рублю, могут вызвать гнев россиян, которые и так недовольны тем, что уровень их жизни никак не улучшается.

Несмотря на все те геополитические потрясения, которые вызвало вмешательство Путина в таких странах, как, например, Сирия, российский лидер действует достаточно осторожно во многом по той причине, что, бросая вызов США — мировой сверхдержаве — он опирается на экономику, которая в 10 раз меньше американской.

И всё же смелые и даже порой опрометчивые решения Путина оправдались, что видно на примере «захвата» Крыма и сирийской кампании. При этом, исходя из опыта войны 2008 года с Грузией, Кремль понял, что гнев Запада по поводу захвата территорий может и исчезнуть — в отличие от российских войск, развёрнутых на этих самых территориях.

«Сейчас мы находимся с Западом в состоянии конфронтации во всех сферах, — отметил эксперт по российским отношениям с США и ЕС в Высшей школе экономики Дмитрий Суслов. — Россия дала понять, что с подобными шагами она больше мириться не намерена».

По словам источников Bloomberg, близких к правящим кругам, Россия не видит причин смягчать свою политику в отношениях с Европой. При этом в то время как Запад обвиняет авторитарного президента Белоруссии Александра Лукашенко в разжигании миграционного кризиса, Кремль с удовольствием воспользовался возможностью оказать давление на ЕС.

Давление, в частности, выражалось в том, что на фоне колоссального роста цен на газ Россия отпускала Европе этот ресурс в объёмах, лишь незначительно превышающих её контрактные обязательства, из-за чего Москву стали обвинять в том, что она использует энергоносители в качестве оружия.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Россия не спешит предоставлять дополнительные поставки до тех пор, пока Европа не даст ей кое-что взамен, а именно — пока не одобрит трубопровод «Северный поток — 2», строительство которого на протяжении многих лет было приоритетной задачей Путина.

При этом, по словам ряда чиновников, в отличие от 2014 года западные лидеры обнаружили, что те немногие точки соприкосновения, которые были у них с Путиным по Украине, исчезли. В то же время Москва утверждает, что Киев собирается атаковать пророссийских сепаратистов на востоке страны. Украина подобные обвинения, однако, отрицает. Более того, хотя Путин традиционно выступает против вступления Украины в НАТО, не так давно он ещё больше ужесточил свою позицию по этому вопросу, заявив, что любое расширение военной инфраструктуры на территории этой страны Россия воспримет как нарушение «красной линии».

Кремль отвергает заверения НАТО в том, что блок не представляет России угрозы. Всю глубину недоверия продемонстрировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, когда он сравнил нынешнюю ситуацию с началом 1990-х годов, когда НАТО, по его словам, «обмануло» Москву, пообещав не расширяться в восточном направлении.

По словам программного директора клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, хотя и Запад, и Россия могут использовать риск конфликта для достижения своих политических целей на Украине, «ни одна из сторон не заинтересована в реальной войне». «Однако история знает немало примеров, когда рациональные расчёты так и не смогли помешать обострению конфликта», — подытожил он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).