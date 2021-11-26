Экс-глава московского бюро CNN: США помогают Украине оружием, но посылать свои войска туда точно не станут

На данный момент трудно сказать, действительно ли Путин собирается вторгаться на Украину, однако его цель состоит в нейтрализации влияния Запада в его ближнем зарубежье, считает экс-глава московского бюро CNN Джилл Догерти. При этом, по её мнению, хотя США и оказывают Киеву военную помощь, отправлять свои войска на Украину Вашингтон практически наверняка не станет.

Джилл Догерти — адъюнкт-профессор в Джорджтаунском университете, а также бывшая глава московского бюро CNN. Она выходит с нами на прямую связь из Вашингтона. Всегда рад вас видеть, Джилл. Давайте вот что обсудим: примерно 100 тысяч российских солдат находятся на границе с Украиной; они в тысячах миль от своих баз; есть там и спецназ. Что вы думаете по этому поводу? Это Россия просто поигрывает мускулами, или же Украине грозит реальная опасность?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, бывшая глава московского бюро CNN: Знаете, пока сложно сказать. Помните, в апреле уже происходили подобные манёвры и передвижения войск. Но ничего в итоге так и не случилось. Но сейчас ситуация иная, опасений на этот счёт куда больше, а цифры — выше. Стало куда менее понятно, что собирается делать президент Путин.

Я бы не сказала, что речь идёт просто о поигрывании мускулами. Я бы сказала, что-то всё-таки происходит. Может быть, он действительно планирует вторжение*, и это, без всяких сомнений, будет серьёзным шагом. Но, видите ли, Украина для Путина — тема очень серьёзная. Он знает, Майкл, что Украина движется в сторону неких отношений в сфере безопасности с США, сближаясь с ними всё сильнее и сильнее. А Украина находится у него на границе. И для него это абсолютно неприемлемо.

То же самое можно сказать о Европе и НАТО, эти факторы тоже играют здесь свою роль. Каким испытанием станет вторжение, или, возможно, интервенция для ЕС? Насколько едина Европа в своём мнении по этому вопросу?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Сейчас их единство крепче, чем раньше. Однако если дело дойдёт до боевых действий, то такое развитие ситуации станет серьёзным вызовом. Давайте начнём здесь с базовых моментов. Украина не член НАТО. Ей давали на этот счёт определённые намёки в духе: «может, когда-нибудь в будущем…» Но сейчас она не входит в блок. И реальность такова, что войдёт она в него ещё нескоро, если вообще войдёт. Президент Путин это отлично понимает. Это значит, что в юридическом плане НАТО не обязано отвечать на атаку на Украину. США также не заключали никаких официальных соглашений в сфере безопасности с Украиной.

Да, кстати о США. В последнее время Вашингтон стал активнее оказывать военную помощь Киеву. Подобные шаги, разумеется, всегда злят Россию. Вопрос в том, насколько далеко США готовы зайти, чтобы помешать России отхватить ещё больший кусок украинской территории.

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: По моему мнению, очень маловероятно, чтобы американские войска решили вмешаться в ситуацию в принципе. Можно сказать, что это факт. И да, вы правы: только за этот год США оказали Украине военной помощи на 400 миллионов долларов. Это куда больше, чем раньше, и Россию это тревожит. При этом НАТО тренирует украинских солдат. Так что Россия очень внимательно следит за обстановкой, и она её очень беспокоит.

Владимир Путин — это кагэбэшник старой школы, который, как сказали бы многие, тоскует по старому СССР. Какой у него здесь региональный расчёт? Как он оценивает риски потенциального вторжения? Какое у него здесь соотношение риск — выгода?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Не могу с уверенностью утверждать, что он действительно тоскует по старому СССР, но чего он хочет, так это чтобы в его округе — а это Украина, Белоруссия, то есть очень близкие к России территории, — к нему прислушивались и чтобы он играл значимую роль в этом регионе. Он против того, чтобы США или НАТО оказывали в регионе военное или какое бы то ни было другое влияние. Что же они могут сделать? Санкции? Возможно. Европа и США могут ужесточить санкции, однако вероятность любых прямых боевых действий не сказать, чтобы высокая.

Закончим пока на этом. Джилл, большое вам спасибо. С нами была Джилл Догерти, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2021 года.

* Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.