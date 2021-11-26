Чревато конфронтацией с Путиным — Guardian проанализировала возможности Байдена по влиянию на ситуацию вокруг Украины

Ситуация с Украиной оказалась для США «безвыходной», пишет The Guardian. Американцам остаётся сдать украинский суверенитет или же пойти на риск полномасштабной войны. Для главы Белого дома любой из вариантов чреват конфронтацией с его российским коллегой Владимиром Путиным. Впрочем, некоторые эксперты считают, что риск вторжения России в соседнее государство преувеличен, рассказывает британское издание.

Президент США Джо Байден готовится к виртуальному саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным с целью предотвратить очередное вторжение России на территорию Украины, сообщает The Guardian. Ставки очень высоки, отмечает автор статьи Джулиан Боргер. Американцы могут быть втянутыми в конфликт с катастрофическими последствиями. По сути, они оказались в «безвыходной ситуации», считают эксперты.

Для Байдена любой вариант чреват конфронтацией с Путиным, продолжает британское издание. Если США будут и дальше оказывать поддержку Украине, то в какой-то момент они будут уже обязаны встать на её защиту или же не сделают этого и будут выглядеть абсолютно слабыми. То же самое касается поставок Киеву оружия. Одни в администрации Белого дома считают, что их увеличение повысит для Путина цену вторжения на Украину и повлияет на его расчёты, другие полагают, что такие действия грозят опасным обострением и могут привести к атаке на США и НАТО.

«Вы обречены, если сделаете это, и обречены, если не сделаете», — объясняет Фиона Хилл, экс-директор по делам России и Европы в Совете национальной безопасности. Она помогала бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в его подготовке к саммиту с Путиным, а также Байдену перед его встречей с российским лидером в июне. По её словам, Кремль уже давно хочет вернуться к парадигме холодной войны в отношениях с США, когда две сверхдержавы вели переговоры по разделению сфер влияния.

Некоторые политики считают, что конфликт с Москвой можно было бы урегулировать, если исключить возможность вступления Украины в НАТО, а также ограничить её военные возможности, но Хилл полагает, что таким образом суверенитет страны превратится в бессмыслицу, а также создаст опасный прецедент. Она полагает, что можно вести переговоры о стратегической стабильности, но жертвовать Украиной нельзя.

При этом некоторые считают, что угроза вторжения России на Украину преувеличена. К примеру, профессор политологии из США Райан Менон. По его мнению, в случае войны с Украиной Россия не сможет обеспечить себе численный перевес. К тому же по сравнению с 2014 годом украинские солдаты сейчас лучше обучены, оснащены и у них выше боевой дух. При этом чем дальше российские войска будут продвигаться на запад, тем более растянутыми станут их линии снабжения, а из-за этого повышается риск диверсий. К тому же солдаты окажутся в регионах, где проживает большое количество недружелюбно настроенных этнических украинцев. В нынешних обсуждениях многие игнорируют эти проблемы и тот факт, что, вторгнувшись на территорию Украины, Путин сожжёт все мосты на Запад, отмечает Менон.