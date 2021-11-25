1+1: украинские силовики усилили патрулирование границы с Белоруссией

В пяти областях, граничащих с Белоруссией, украинские силовики проводят спецоперацию «Полесье». Как передаёт «1+1», главная цель мероприятий — не допустить вероятного прорыва украинской границы нелегальными мигрантами. Правоохранители проводят аэроразведку при помощи дронов, проверяют автобусные и железнодорожные станции. Местным жителям советуют сообщать о незнакомцах и подозрительных людях.
Спецоперация «Полесье»: пограничники с военными, полицией и национальной гвардией усилили патрулирование государственной границы. Это происходит на территории пяти областей, которые граничат с Белоруссией. Главная цель — не допустить вероятного прорыва украинской границы нелегальными мигрантами.
К патрулированию дополнительно подключили 8500 бойцов. Для резервистов разворачивают временные палатки и лагеря, в пограничных районах устанавливают дополнительные посты на автомобильных дорогах и патрулируют основные пути, которые ведут к государственной границе.
Правоохранители проводят аэроразведку при помощи дронов, проверяют автобусные и железнодорожные станции. Местным жителям советуют сразу сообщать о незнакомцах и подозрительных людях.
Правительство выделяет 175 миллионов гривен на дополнительную защиту границы. В кабмине не исключают, что миграционный проект Лукашенко по дестабилизации может распространиться и на украинско-белорусскую границу. Пока, по словам правоохранителей, опасной активности со стороны Белоруссии замечено не было.
СЕРГЕЙ ГРИЦЕНКО, офицер пограничной службы быстрого реагирования:Попыток пересечения государственной границы на участке, на котором мы находимся, нет. Но мы должны быть готовы к резким изменениям.
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, премьер-министр Украины: Выделяем 175 миллионов гривен для усиления защитных мер на украинской границе. По нашему убеждению, использование мигрантов в качестве механизма гибридной агрессии является верхом наглости и античеловечности.
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