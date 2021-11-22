Корреспондент: в совбезе Украины пообещали дать адекватный ответ на «агрессию России»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает военных к украинской границе, чтобы иметь преимущество на грядущих переговорах. Как передаёт «Корреспондент», по словам Данилова, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует. При этом Украина, заверил Данилов, не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.
Россия стягивает военных к украинской границе, чтобы иметь преимущество на грядущих переговорах. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров», — сказал Данилов на встрече с представителями конгресса США на полях Halifax International Security Forum.
По словам Данилова, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует.
При этом Украина, заверил Данилов, не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ России.
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