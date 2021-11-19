ПН: после визита в Донбасс Шон Пенн захотел снять фильм о событиях на Украине

15:22
Президент «Урала»: мы готовы зимой арендовать Дзюбу
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о желании арендовать нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
15:18
В Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 387 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.
15:17
Еврокомиссар заявил об опасности появления нового штамма COVID-19 в Болгарии
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил о возможном появлении болгарского штамма коронавирусной инфекции из-за низких показателей вакцинации в стране.
15:17
Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие годы
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия начнёт экспортировать С-500 «Прометей» в ближайшие несколько лет.
15:16
В Иркутской области подтвердили 598 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области подтвердили 598 случаев коронавируса за последние сутки, вылечились 323 человека.
15:13
В Вологодской области подтвердили 410 случаев COVID-19 за сутки
В Вологодской области подтвердили 410 случаев коронавируса за сутки, вылечился при этом 361 житель региона.
15:13
Голикова заявила о более напряжённой ситуации с COVID-19 в трёх регионах
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о более напряжённой ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в трёх регионах. Её слова опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
15:12
Ученица Тутберидзе Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер
Российская фигуристка Аделия Петросян впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.
15:11
Эндокринолог Щетинина назвала связь между тяжестью течения COVID-19 и уровнем сахара в крови
Врач-эндокринолог, диетолог Елена Щетинина рассказала, что тяжесть течения коронавирусной инфекции может зависеть от уровня сахара в крови.
15:10
Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике на Гран-при Катара
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на 20-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Катара.
15:08
В Калининградской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки
В Калининградской области выявили 384 случая коронавируса за сутки, из больниц выписали 400 человек.
15:07
Аналитик Кусков назвал способ сохранить заряд аккумулятора телефона на морозе
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как сохранить заряд батареи смартфона в зимний период.
15:06
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в пункте размещения мигрантов на границе
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре в Гродненской области возле границы Белоруссии и Польши, где размещены мигранты.
15:05
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Краснодарском крае зафиксировали 903 случая коронавирусной инфекции за последние сутки, из медучреждений выписали 912 человек.
15:04
В Нижегородской области выявили 784 случая коронавируса за сутки
В Нижегородской области выявили 784 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
15:03
Глебов — о матче с Хорватией: на 90-й минуте не понимал, что происходит
Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал атмосферу на стадионе в Сплите во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).
15:03
Актёр Логинов раскрыл детали сюжета фильма «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Актёр и звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о съёмках в картине «Здравствуй, Дедушка Мороз!», которая выходит на экраны 9 декабря.
15:00
Комитет Госдумы одобрил поправки президента к бюджету для повышения прожиточного минимума
Бюджетный комитет Госдумы поддержал все три поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.
14:59
В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии зарегистрировали 377 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 340 человек.
14:58
МВД Украины запросило деньги на обустройство стены на границе с Россией и Белоруссией
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время выступления в Верховной раде попросил выделить 17 млрд гривен для обустройство стены на границе с Россией и Белоруссией.
14:54
Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу
Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС, отключённый от сети 17 ноября, возобновил работу.
14:52
Кафельников — о возможном уходе Карпина: мы должны уважать решение тренера
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников, известный болельщик московского «Спартака», прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.
14:46
В Польше заявили, что ситуация на границе пока не требует созыва Совета НАТО
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире TVP World заявил, что ситуация на границе не требует созыва Совета НАТО прямо сейчас.
14:45
Собянин высказался о влиянии нерабочих дней на уровень заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что нерабочие дни эффективно повлияли на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.
14:41
В Петербурге откроется выставка в честь 125-летия со дня рождения Евгения Шварца
В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке 23 ноября откроется выставка «Сказочное королевство Евгения Шварца», приуроченная к 125-летию со дня рождения писателя и сценариста.
14:41
В РСТ прокомментировали предложение о создании единого гарантийного фонда для туроператоров
Глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов прокомментировал предложение о введении альтернативных инструментов финобеспечения для туроператоров, которое представители турбизнеса направили в Ростуризм.
14:40
Кандидат технических наук Гончар предостерёг от повторного использования пластиковых бутылок
Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар рассказал, почему нельзя использовать пластиковые бутылки для хранения воды повторно.
14:39
Муравьёва выиграла пятый этап Кубка России в Перми
Российская фигуристка Софья Муравьёва выиграла пятый этап Кубка России в Перми.
14:36
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составил 50,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
14:36
Лавров заявил об углублении кризиса доверия между странами — участницами ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал углубление кризиса доверия между странами — участницам ОБСЕ.
14:35
Специалисты рассказали о тенденциях на рынке труда
Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор по развитию бизнеса «Рокет ворк» Сергей Сухоставец рассказали о некоторых тенденциях на российском рынке труда.
14:34
Минюст Грузии сообщил о планах перевести Саакашвили в военный госпиталь
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планируют перевести в военный госпиталь в городе Гори.
14:33
Источник: Азмун близок к переходу в «Лион»
Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу во французский «Лион».
14:29
В Татарстане выявили 267 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 267 случаев коронавируса за сутки, заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
14:27
Сбер: 70% мошеннических звонков россияне получают из-за рубежа
Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов заявил, что доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа достигла 70%.
14:25
МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов о российском Крыме
В МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания о российском Крыме, сообщают в ведомстве.
14:24
В Мосстате рассказали о темпах строительства жилья в Подмосковье
За десять месяцев текущего года в Московской области построили 389 многоквартирных жилых дома, в эксплуатацию ввели 95,8 тыс. новых квартир.
14:24
Путину доложили об успешном выполнении задач при совместном воздушном патрулировании с КНР
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал российского лидера Владимира Путина об успешном выполнении задач во время совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации российских ВКС и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
14:21
Зоозащитник Зиберт назвала способы ограничить рост численности домашних животных
Зооюрист, зоозащитник Светлана Зиберт в беседе с радио «Комсомольская правда» поделилась мнением, как можно было бы разрешить проблему роста численности домашних животных в России.
14:16
Серена Уильямс заняла худшее место в рейтинге WTA с 2006 года
23-кратная обладательница Большого шлема в женском одиночном разряде Серена Уильямс по итогам сезона-2021 заняла 41-е место в рейтинге Женской ассоциации тенниса (WTA).
14:15
В суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма Новосельской
Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки, поступило в Басманный суд Москвы.
14:12
Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между НАТО и Россией
Врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что всегда выступала за диалог между Североатлантическим альянсом и Россией.
14:07
РИА Новости: двое высокопоставленных чиновников главка МЧС Москвы подозреваются во взятке
Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС подозреваются во взяточничестве. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
14:06
Около 11 тысяч пассажиров осуществили перелёты по Сахалинской области с начала года
Авиакомпания «Авиашельф» перевезла по Сахалинской области более 11 тыс. пассажиров в 2021 году.
14:04
Ракицкий осудил сборную России за страх перед футболистами Хорватии
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии (0:1).
14:00
Аналитики заявили о росте числа вакансий по проверке QR-кодов
В сервисе «Авито Работа» заявили, что с 1 по 15 ноября 2021 года число вакансий, связанных с проверкой QR-кодов в России, выросло на 191% по сравнению с аналогичным периодом октября.
13:59
Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о «силовой вакцинной дипломатии» России
Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио выступил на заседании сенатского комитета по международным отношениям, где он высказался о «силовой вакцинной дипломатии» Китая и России в Западном полушарии.
13:59
Премьер Белоруссии заявил, что в Минске «не рефлексируют» на тему новых санкций
Глава белорусского правительства Роман Головченко, комментируя подготовленный в ЕС новый пакет санкций, заявил, что в Минске «не рефлексируют» на эту тему.
13:56
Режиссёр Франдетти рассказал историю создания инстамюзикла «Дорогой мистер Смит»
Российский режиссёр театра и кино Алексей Франдетти рассказал об одной из своих постановок — инстамюзикле «Дорогой мистер Смит», ставшем претендентом на премию «Золотая маска».
13:53
Умер советский журналист Анатолий Богомолов
Умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.