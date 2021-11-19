ПН: после визита в Донбасс Шон Пенн захотел снять фильм о событиях на Украине

Голливудский актёр, режиссёр и продюсер Шон Пенн планирует снять документальный фильм о событиях на Украине. Как сообщает «Перший незалежний», такое желание у обладателя двух «Оскаров» возникло после общения с украинскими военными во время визита на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Голливудский актёр, режиссёр и продюсер Шон Пенн заявил о желании снять документальный фильм о событиях на Украине. Как передаёт «Перший незалежний», такое желание у него появилось после посещения одного из населённых пунктов Приазовья.

«В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел — рассказать широкой общественности о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране», — говорится в сообщении украинского штаба Операции объединённых сил.

Как отмечает канал, во время своего визита на Украину Шон Пенн пообщался с украинскими военными. Американская делегация не ожидала, что значительный процент украинских военных составляют женщины, которые выполняют боевые задания.