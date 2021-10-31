NBC: оружейник фильма «Ржавчина» заявила, что не знает, как в револьвере Болдуина оказались боевые патроны

Адвокаты Ханны Гутьеррес-Рид, оружейника фильма «Ржавчина», в своём заявлении написали, что их клиент понятия не имеет, откуда в реквизитном револьвере взялись боевые патроны, передаёт NBC. Между тем шериф, расследующий смерть оператора Галины Хатчинс, заявил, что показания Гутьеррес-Рид порождают больше вопросов, чем ответов.
Заявляя, что её оклеветали и выставили в ложном свете, 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружие на съёмках фильма «Ржавчина», сегодня представила свою версию произошедшего.
В заявлении её адвокаты пишут следующее: «Ханну взяли сразу на две должности в этом фильме, из-за чего ей было крайне тяжело сосредоточиться на своей работе оружейника. Она боролась за подготовительные мероприятия, однако в конце концов получила отказ от продюсеров и своего отдела».
Но этим вечером источники, близкие к съёмочному процессу, заявили, что никто не пытался срезать углы и что она никогда не работала на обеих должностях в одно и то же время.
АДАН МЕНДОСА, шериф округа Санта-Фе: Хотя мы с уважением относимся к заявлению госпожи Гутьеррес-Рид, однако, по-моему, оно порождает больше вопросов, чем ответов.
Следователи говорят, что одна пуля, которая никогда не должна была оказаться на съёмочной площадке, была помещена в револьвер, наподобие этого, прежде чем Алек Болдуин нажал на курок и убил оператора Галину Хатчинс.
«Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны. Ханна и реквизитор ни разу не видели, чтобы кто-то стрелял боевыми патронами из этого оружия».
СТИВ ВУЛЬФ, эксперт по огнестрельному оружию и пиротехнике: Как оружейник может не знать, что заряжает оружие боевыми патронами? Ведь именно в этом и состоит работа оружейника.
МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Шериф заявил, что на расследование произошедшего уйдут месяцы, возможно, годы. Между тем ожидается, что появятся новые свидетели, которые представят свою версию событий.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
За езду без диагностической карты в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) будут штрафовать только тех водителей, для которых ТО останется обязательным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.