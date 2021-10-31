NBC: оружейник фильма «Ржавчина» заявила, что не знает, как в револьвере Болдуина оказались боевые патроны

Адвокаты Ханны Гутьеррес-Рид, оружейника фильма «Ржавчина», в своём заявлении написали, что их клиент понятия не имеет, откуда в реквизитном револьвере взялись боевые патроны, передаёт NBC. Между тем шериф, расследующий смерть оператора Галины Хатчинс, заявил, что показания Гутьеррес-Рид порождают больше вопросов, чем ответов.

Заявляя, что её оклеветали и выставили в ложном свете, 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за оружие на съёмках фильма «Ржавчина», сегодня представила свою версию произошедшего.



В заявлении её адвокаты пишут следующее: «Ханну взяли сразу на две должности в этом фильме, из-за чего ей было крайне тяжело сосредоточиться на своей работе оружейника. Она боролась за подготовительные мероприятия, однако в конце концов получила отказ от продюсеров и своего отдела».



Но этим вечером источники, близкие к съёмочному процессу, заявили, что никто не пытался срезать углы и что она никогда не работала на обеих должностях в одно и то же время.



АДАН МЕНДОСА, шериф округа Санта-Фе: Хотя мы с уважением относимся к заявлению госпожи Гутьеррес-Рид, однако, по-моему, оно порождает больше вопросов, чем ответов.



Следователи говорят, что одна пуля, которая никогда не должна была оказаться на съёмочной площадке, была помещена в револьвер, наподобие этого, прежде чем Алек Болдуин нажал на курок и убил оператора Галину Хатчинс.



«Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны. Ханна и реквизитор ни разу не видели, чтобы кто-то стрелял боевыми патронами из этого оружия».



СТИВ ВУЛЬФ, эксперт по огнестрельному оружию и пиротехнике: Как оружейник может не знать, что заряжает оружие боевыми патронами? Ведь именно в этом и состоит работа оружейника.



МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Шериф заявил, что на расследование произошедшего уйдут месяцы, возможно, годы. Между тем ожидается, что появятся новые свидетели, которые представят свою версию событий.



Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.