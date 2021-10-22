Hill: актёр Алек Болдуин на съёмках фильма застрелил из реквизитного оружия женщину-оператора

На съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико актёр Алек Болдуин из реквизитного оружия застрелил одного человека и ещё одного ранил, сообщает The Hill.



42-летняя Галина Хатчинс, оператор-постановщик, скончалась в больнице Университета Нью-Мексико после того, как её туда доставили по воздуху со съёмочной площадки.



Другим пострадавшим оказался режиссёр Джоэл Соуса, который сейчас находится в больнице.



По данным офиса шерифа, расследование всё ещё продолжается, и пока в связи с этим инцидентом никому не были предъявлены обвинения. Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей.



Следствие сейчас пытается разобраться в обстоятельствах случившегося, в частности, чем конкретно было заряжено реквизитное оружие.



Как напоминает The Hill, Болдуин выступает не только в качестве актёра, но и как продюсер фильма «Ржавчина».