CNN: трагическое побоище — в эквадорской тюрьме в схватке банд погибло 116 человек
В ходе жестокого столкновения двух противоборствующих банд в эквадорской тюрьме погибло 116 человек. Стефано Поццебон выходит с нами на прямую связь. Он расскажет нам детали. Стефано, что нам известно на данный момент?
СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН, журналист: Джон, нам известно, что в среду президент Эквадора сделал заявление, в котором сообщил новые данные о, как вы уже сказали, 116 заключённых, погибших в ходе столкновений в тюрьме на тихоокеанском побережье неподалёку от крупного эквадорского города и порта Гуаякиль.
В то же время президент Эквадора Гильермо Лассо выступил несколько часов назад, отметив, что на тот момент — это было несколько часов назад — ситуацию в тюрьме ещё не удалось полностью взять под контроль, а количество жертв может увеличиться в ближайшие часы. Он выразил надежду, что ситуацию удастся взять под полный контроль к утру.
Вместе с тем это далеко не первый раз, когда в Эквадоре происходит подобное трагическое побоище. Всего несколько месяцев назад, в феврале, в ходе похожего столкновения погибло 79 заключённых. Местные власти считают, что в их смерти виноваты местные банды, которые борются за контроль над маршрутами поставки наркотиков. По этим самым маршрутам кокаин из Эквадора перевозят в сторону Тихого океана, а затем отправляют на север, в Северную Америку. Джон?
Стефано спасибо. С нами был Стефано Поццебон из Боготы, спасибо.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.
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