France 2: в Париже за ночь построили стену — чтобы не пустить столичных наркоманов в пригород
Стена построена за несколько часов, чтобы удержать наркоманов в стороне, словно граница между кварталом коммуны Пантен и Парижем. Этот отец семейства потрясён.
ПРОХОЖИЙ: Сегодня утром я вышел из дома и заметил, что здесь неожиданно построили целую стену.
Стена — символ безвыходного положения, в котором оказались власти, борющиеся с курением крэка в Париже. После многих месяцев напряжённости в некоторых районах столицы вчера около сотни наркоманов были эвакуированы из квартала Рикет-Сталинград в район Порт-де-ла-Виллет. Через несколько часов этот туннель, соединяющий Париж и коммуну Пантен, был обречён — чтобы не позволить наркопотребителям обосноваться там. Местные жители, обеспокоенные сборищами курильщиков крэка в нескольких сотнях метров от их жилья, считают это решение смехотворным.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я хотела бы знать, не станут ли они собираться под моими окнами, возле моего дома.
ВТОРАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Нам придётся перестраивать свои маршруты передвижения, придётся их обходить стороной, ведь мы не хотим подвергаться агрессии.
ТРЕТЬЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Зачем перемещать проблему в другой район? У нас и своих проблем хватает.
Вот уже несколько лет эвакуации наркоманов на северо-востоке Парижа следуют одна за другой. Общественные организации требуют долговременного решения — обустройства приютов и помещений для контролируемого употребления наркотиков, — но не слишком надеются на результат.
ЖАН-БАТИСТ ДЮМУЛЕН, социальный педагог: Я не могу сказать ребятам: «Через три месяца будет то-то и то-то». Каждый раз, когда власти о чём-то объявляют, я об этом не говорю, поскольку знаю, что ничего не произойдёт. Сейчас все говорят о срочно необходимых мерах, но они были срочно необходимы ещё 20 лет назад.
Префектура же уверяет, что переселение наркоманов в Порт-де-ла-Вилет — временная мера в ожидании создания приюта, разрешение на который власти выдали десять дней назад.
Дата выхода в эфир 25 сентября 2021 года.
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