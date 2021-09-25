BFM TV: просто перенесли проблему — решение переселить наркоманов из парижского парка в пригород разозлило местных чиновников

Наркоманов из парижского парка «Сады Эоль» по решению властей эвакуировали к границе с департаментом Сен-Сент-Дени к большому неудовольствию местных властей, сообщает BFM TV. По мнению руководства пригородов, парижская полиция попросту переложила проблему на плечи жителей соседнего с Парижем департамента. Тем временем, обеспечить наркопотребителям полноценный медицинский и социальный уход — задача государства, уверены собеседники телеканала.

В пятницу 24 сентября наркоманов из парижского парка «Сады Эоль» по решению властей эвакуировали немного дальше, на площадь Огюст-Барон на границе с департаментом Сен-Сент-Дени, сообщает BFM TV. В префектуре полиции заявили, что в этом районе потребители запрещённых веществ не будут контактировать с местными жителями в непосредственной близости.

Слова представителей МВД вызвали гнев местных властей, которые совершенно не разделяют это мнение, отмечает сайт телеканала. «Утверждая, что здесь нет жителей, министр внутренних дел ошибается и лжёт», — негодует Бертран Керн, мэр коммуны Пантен, который осуждает это «поспешное решение». «Когда министр говорит, что заниматься этими курильщиками крэка должна мэрия Парижа, он снова лжёт. Это государство должно обеспечить им медицинский и социальный контроль», — вторит ему президент департамента Сен-Сент-Дени Стефан Труссель.

Хотя чиновник и понимает «серьёзные неудобства», с которыми сталкивались жители района Сталинградской площади в Париже и окрестностей Садов Эоль, он «не согласен с выбранным властями методом», смысл которого сводится к тому, чтобы «просто перенести проблему к границе Сен-Сент-Дени».

Города Обервилье и Пантен, граничащие с новой точкой сбора наркоманов, «уже испытывают множество трудностей, требующих абсолютного внимания и мобилизации государственных органов», отмечает Стефан Труссель в пресс-релизе. Он настаивает, что решение объединить курильщиков крэка в новом месте — «это несерьёзно». «Мы окажемся в той же ситуации, что и парижане», — уверяет Бертран Керн, в то время как Стефан Труссель напоминает, что «не может быть долгосрочного решения проблемы без надлежащего медицинского и терапевтического ухода за людьми, страдающими наркоманией».

Как напоминает BFM, в середине мая полицейская префектура и мэрия Парижа договорились объединить потребителей крэка в северной части парка «Сады Эоль», где традиционно собирались наркоманы для употребления запрещённых веществ, чтобы облегчить жизнь жителям близлежащего района Сталинградской площади. Однако в конце июня мэр Парижа Анна Идальго решила положить конец этой ситуации, закрыв доступ в парк для наркоманов, чтобы местные жители снова могли им пользоваться. Из-за этого небольшой лагерь продавцов и потребителей крэка — предназначенного для курения дешёвого и вызывающего сильное привыкание производного кокаина — обосновался прямо на улице, что привело к ухудшению обстановки в общественном пространстве и серьёзным неприятностям для местных жителей.

Тем временем, мэрия Парижа пообещала открыть специализированное заведение для курильщиков крэка до осени и выступила против временного решения о перемещении наркоманов на площадь Огюст-Барон, предложенного префектурой полиции, сообщает издание. Представители парижских властей, уже несколько месяцев участвующие в словесной перепалке с префектурой полиции, также утверждают, что их не предупредили об эвакуации, состоявшейся в пятницу.

«Я рад, что этот парижский район, хлебнувший достаточно горя, может немного выдохнуть... но я не совсем оптимистично настроен в отношении того, что будет дальше. Мы фактически воссоздаём новый притон для курителей крэка немного подальше», — признаёт глава Девятнадцатого округа Парижа Франсуа Даньо.