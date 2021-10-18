Guardian: в Голливуде предотвратили крупнейшую за 128 лет забастовку

Международный альянс работников театральной сцены и союз продюсеров кино и телевидения США заключили сделку, благодаря которой удалось предотвратить крупнейшую за 128 лет забастовку в Голливуде, пишет The Guardian. В профсоюзе требовали ввести обязательные перерывы на обед и предоставлять достаточно времени для отдыха между съёмками сцен, а также увеличить зарплаты работникам стриминговых проектов.

Продюсерам удалось предотвратить крупнейшую забастовку в Голливуде, в последний момент заключив сделку с сотрудниками команд фильмов и сериалов, которые требовали улучшить условия труда, сообщает The Guardian.

В Международном альянсе работников театральной сцены, в который среди прочих входят операторы, гримёры, художники по декорациям и звукооператоры, сообщили, что в субботу участники переговоров сумели договориться о новом трёхлетнем контракте до забастовки, которая была запланирована на понедельник. В Союзе продюсеров кино и телевидения США подтвердили факт заключения сделки.

По словам главы альянса Мэтью Леба, назвавшего это «голливудским финалом», в профсоюзе ещё должны проголосовать за утверждение сделки, однако забастовку уже отменили.

Как напоминает издание, порядка 60 тыс. человек собирались организовать самый масштабный за 128-летнюю историю профсоюза протест на территории всех Соединённых Штатов. В среду, после того как переговоры зашли в тупик, там установили крайний срок, когда должна была начаться забастовка, — понедельник.

Последствия забастовки были бы весьма серьёзными, так как покинуть свои рабочие места грозились не только члены съёмочных групп крупных кинопроектов, но и ежедневно выходящих в эфир сериалов и телешоу.

В Международном альянсе работников театральной сцены требовали ввести обязательные перерывы на обед и предоставлять достаточно времени для отдыха между съёмками сцен. Кроме того, там настаивали, чтобы работники стриминговых проектов получали такие же зарплаты, как и работники обычных телешоу. При этом детали новой сделки пока не разглашаются.

В ходе переговоров в поддержку требований профсоюза высказались многие известные представители индустрии развлечений, пишет The Guardian. Кроме того, с заявлением о солидарности выступила Гильдия режиссёров Америки, которое подписали Стивен Спилберг, Кристофер Нолан, Барри Дженкинс, Рон Ховард и Ава ДюВерней.