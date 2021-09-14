Times: неприглядная изнанка «фабрики грёз» — съёмочные группы критикуют Голливуд за чудовищные условия труда

Переутомление стало привычным явлением среди рабочих сцены в американской киноиндустрии. Напряжённый график заставляет многих из них постоянно задерживаться на съёмочной площадке, в результате чего по пути домой они часто засыпают за рулём и попадают в аварии, сообщает The Times.

Они трудятся весь день и большую часть ночи без возможности лишний раз сходить в туалет. Многие из них часто бывают настолько измотаны, что засыпают за рулём своих автомобилей по дороге домой.

Именно так выглядит работа в шоу-бизнесе. По крайне мере, если верить утверждениям членов съёмочных групп, которые занимаются постановками голливудских фильмов и сериалов, пишет The Times.

Рабочие сцены анонимно рассказывают свои истории на странице в Instagram, которую создал 27-летний светотехник Бен Готтлиб. Сам он также делился с подписчиками собственным изнурительным графиком: после 12-часовых съёмок ему приходилось тратить дополнительное время на сборку оборудования.

Большинство вернулись к этим рабочим часам после перерыва, вызванного пандемией. «Многие из нас почувствовали вкус жизни, который был бы у нас при нормальном графике, мы могли бы приходить домой и проводить время с семьёй или друзьями», — написал Готтлиб.

Он запустил страницу под названием IATSE Stories, названную в честь его профсоюза, Международного альянса работников театральной сцены. В некоторых публикациях говорилось о серьёзных происшествиях. Так, на съёмках одного сериала стреляющая пламенем пушка оказалась развёрнута в неправильную сторону и поразила силовой трансформатор, который взорвался. Но беспокойство у руководства вызвало только то, что спасавшаяся бегством бригада техников попала в кадр и их пришлось оттуда вырезать.

Но самые настойчивые жалобы касаются рабочих часов, особенно «пятнибот» — практик, когда съёмки проходят с пятничнего вечера до субботнего утра. В блоге Готтлиба регулярно встречаются истории об измученных рабочих сцены, которые попадают в аварии. В некоторых случаях они заканчивались смертельным исходом.

В 1997 году помощник оператора по имени Брент Хершман умер, заснув по дороге домой после 19-часовой смены в фильме «Плезантвиль». В 2014-м член съёмочной группы, работавший над сериалом «Лонгмайр», погиб в аварии после 18-часовой смены.

Раньше эта работа была сезонной, а периоды «лихорадочной деятельности» уравновешивались продолжительными летними перерывами. Но появление потоковых сервисов привело к тому, что теперь «съемка идёт постоянно», поясняет представительница IATSE Мариса Шипли.