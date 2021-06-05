DT: Том Круз «рвёт и мечет» — съёмки «Миссия невыполнима» приостановили из-за коронавируса
Съёмочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» была вынуждена прекратить производство картины после того, как у нескольких её членов обнаружился коронавирус. При этом данный диагноз подтвердился всего спустя несколько месяцев после утечки аудиозаписи, на которой исполнитель главной роли Том Круз, не стесняясь в выражениях, отчитывал коллег за несоблюдение правил соцдистанцирования, пишет The Daily Telegraph.
На данный момент производство фильма приостановлено, а весь актёрский состав и вся съёмочная группа удалились на самоизоляцию.
Источник газеты The Sun прокомментировал это следующим образом: «Том просто рвёт и мечет из-за того, что произошло, особенно если вспомнить тот разнос, который он устроил своим сотрудникам в прошлом году. Это плохо скажется на съёмках, и по возвращению им придётся догонять график».
Между тем, на записи, которая попала в публичное пространство в декабре, Круз говорит следующее: «Если я увижу, что вы этим снова занимаетесь — выкину к чертям отсюда. И если кто-то из группы на этом попадётся — и ты, и ты тоже. И ты ещё, чтоб никогда за этим тебя не видел».
Этот разнос Круз, по некоторым данным, устроил более чем 50 сотрудникам на студии Warner Bros в британском Ливсдене, графство Хартфордшир, из-за того, что съёмочная группа не соблюдала правила соцдистанцирования.
«Там, в Голливуде, они прямо сейчас делают фильмы благодаря нам, — неистовствовал он. — Мы, ублюдки, генерируем тысячи рабочих мест»!
«Я по ночам сижу на телефоне и общаюсь со всеми этими треклятыми студиями, страховыми компаниями, продюсерами. Они смотрят на нас и пользуются нами для создания фильмов. Я закончил. Никаких извинений. Извиняться будете перед людьми, которые останутся без своих с***** домов, потому что индустрия стоит. Извинениями сыт не будешь, и извинениями за обучение в университете не заплатишь», — подытожил он.
Между тем, команда по производству фильма заявила по этому поводу следующее: «Мы временно приостановили съёмки «Миссия невыполнима 7» до 14 июня из-за положительных анализов на коронавирус, что выяснилось во время обычного тестирования. Мы соблюдаем все протоколы безопасности и будем продолжать следить за ситуацией».
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