DT: Том Круз «рвёт и мечет» — съёмки «Миссия невыполнима» приостановили из-за коронавируса

Съёмочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» была вынуждена приостановить работу над картиной после того, как у нескольких её членов подтвердился коронавирус, пишет The Daily Telegraph. При этом, как отмечает газета, это вывело из себя исполнителя главной роли Тома Круза, который, по некоторым данным, ещё несколько месяцев назад, не стесняясь в выражениях, отчитал съёмочную группу за несоблюдение правил соцдистанцирования.

Съёмочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» была вынуждена прекратить производство картины после того, как у нескольких её членов обнаружился коронавирус. При этом данный диагноз подтвердился всего спустя несколько месяцев после утечки аудиозаписи, на которой исполнитель главной роли Том Круз, не стесняясь в выражениях, отчитывал коллег за несоблюдение правил соцдистанцирования, пишет The Daily Telegraph.

На данный момент производство фильма приостановлено, а весь актёрский состав и вся съёмочная группа удалились на самоизоляцию.

Источник газеты The Sun прокомментировал это следующим образом: «Том просто рвёт и мечет из-за того, что произошло, особенно если вспомнить тот разнос, который он устроил своим сотрудникам в прошлом году. Это плохо скажется на съёмках, и по возвращению им придётся догонять график».

Между тем, на записи, которая попала в публичное пространство в декабре, Круз говорит следующее: «Если я увижу, что вы этим снова занимаетесь — выкину к чертям отсюда. И если кто-то из группы на этом попадётся — и ты, и ты тоже. И ты ещё, чтоб никогда за этим тебя не видел».

Этот разнос Круз, по некоторым данным, устроил более чем 50 сотрудникам на студии Warner Bros в британском Ливсдене, графство Хартфордшир, из-за того, что съёмочная группа не соблюдала правила соцдистанцирования.

«Там, в Голливуде, они прямо сейчас делают фильмы благодаря нам, — неистовствовал он. — Мы, ублюдки, генерируем тысячи рабочих мест»!

«Я по ночам сижу на телефоне и общаюсь со всеми этими треклятыми студиями, страховыми компаниями, продюсерами. Они смотрят на нас и пользуются нами для создания фильмов. Я закончил. Никаких извинений. Извиняться будете перед людьми, которые останутся без своих с***** домов, потому что индустрия стоит. Извинениями сыт не будешь, и извинениями за обучение в университете не заплатишь», — подытожил он.

Между тем, команда по производству фильма заявила по этому поводу следующее: «Мы временно приостановили съёмки «Миссия невыполнима 7» до 14 июня из-за положительных анализов на коронавирус, что выяснилось во время обычного тестирования. Мы соблюдаем все протоколы безопасности и будем продолжать следить за ситуацией».