DT: Том Круз и NBC пополнили ряды компаний и звёзд, бойкотирующих «Золотой глобус» на фоне обвинений в расизме

Актёр Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса», а телекомпания NBC объявила об отказе транслировать церемонию в 2022 году из-за скандала с расизмом в Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, сообщает The Daily Telegraph. Организацию, присуждающую премии, критикуют за недостаточно быстрое осуществление перемен на пути к решению проблемы отсутствия расового разнообразия в жюри.

Знаменитый американский актёр Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, в знак протеста против отсутствия расового разнообразия в жюри организации, сообщает The Daily Telegraph.

За свою карьеру актёр трижды удостаивался премии. Так, в 1990 году Круз получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Рождённый четвёртого июля», в 1997 году — за роль в фильме «Джерри Магуайер», а в 2000 году — за лучшую роль второго плана в фильме «Магнолия».

Кроме того, из-за того что жюри организации, присуждающей кинопремии, не отражает разнообразие американского общества, телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, объявила, что отказывается транслировать «Золотой глобус» в 2022 году.

Как отмечает издание, подобное решение было принято, несмотря на утверждённый на прошлой неделе план организации по привлечению большего числа темнокожих членов жюри в течение следующего года.

В своём заявлении NBC отметила, что перемены в ассоциации происходят недостаточно быстро. Однако телекомпания уточнила, что «надеется, что сможет транслировать церемонию в 2023 году», если организация увеличит расовое разнообразие в жюри. Кто будет транслировать церемонию вручения премии в следующем году, пока неизвестно.

The Daily Telegraph напоминает, что критика в адрес Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, связана не только с отсутствием расового разнообразия. Организацию также обвиняют в некорректном освещении индустрии развлечений и коррупции.

Ранее компании WarnerMedia, Netflix и Amazon Studios отказались участвовать в мероприятиях организации до тех пор, пока организация не продемонстрирует, что движется в направлении реальных и долгосрочных реформ. Актёры Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон также призвали бойкотировать «Золотой глобус».

Призывы к бойкоту последовали вслед за публикацией в феврале этого года в средствах массовой информации расследования, которое показало, что в жюри ассоциации не было ни одного темнокожего.

При этом ежегодная церемония вручения «Золотого глобуса» является одной из крупнейших голливудских премий в преддверии вручения «Оскара». Тем не менее церемония 2021 года показала худшие рейтинги за всю историю шоу. Мероприятие, которое прошло в виртуальном режиме, посмотрели всего 6,9 млн человек, по сравнению с 19 млн годом ранее.