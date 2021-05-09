Hollywood Reporter: темнокожий актёр, режиссёр и сценарист — в Голливуде готовятся к съёмкам нового «Супермена»

Источники утверждают, что студии Warner и DC намерены нанять темнокожего режиссёра для съёмок следующего фильма о Супермене, сообщает The Hollywood Reporter. Как передаёт издание, главную роль в фильме также должен сыграть актёр африканского происхождения, а в качестве сценариста был приглашён известный афроамериканский писатель Та-Нехиси Коутс.

Источники утверждают, что студии Warner и DC намерены нанять темнокожего режиссёра для съёмок следующего фильма о Супермене, в котором главного героя впервые сыграет темнокожий актёр, а автором сценария станет известный темнокожий писатель и сценарист Та-Нехиси Коутс, сообщает The Hollywood Reporter.

Более того, студия Marvel «прочёсывает тот же список» в поисках режиссёра для своего следующего фильма «Блейд». При этом не ясно, какому специалисту отдадут предпочтение студии Warner и Bad Robot: начинающему или известному режиссёру, такому как Барри Дженкинс или Райан Куглер.

В первый список могут войти режиссёр фильма «Крид 2» Стивен Капл — младший , Джей Ди Диллард, Реджина Кинг, получившая восторженные отзывы за свою драму «Одна ночь в Майами», и Шака Кинг, который популярен в Warner, благодаря снятому им фильму-номинанту на премию «Оскар» «Иуда и черный мессия». По словам источников, некоторые потенциальные режиссёры встречались с обеими студиями. Между тем, Куглер может не принять участия ни в одном из фильмов, учитывая, что он будет занят съёмками нового фильма о Чёрной пантере, выход которого намечен на 8 июля 2022 года.

Ожидается, что сценарий Супермена не будет представлен до середины декабря. Точно так же Marvel не спешит с выходом «Блейда», дата начала съёмок которого была перенесена с сентября этого года на июль 2022 года, чтобы у студии было время на работу над сценарием.

Как предполагает издание, если новый «Супермен», вероятно, получит именитого режиссёра, то актёр, исполняющий главную роль, может быть относительно неизвестным, как это было в случае с Брэндоном Раут в фильме «Возвращение Супермена» 2006 года и Генри Кавиллом в фильме «Человек из стали» 2013 года. При этом, как напоминает издание, ни «Возвращение Супермена», ни «Человек из стали» не оправдали высоких ожиданий: первый заработал в мировом прокате $391 млн , а второй — $668 млн. В отличие от них, «Аквамен» Джеймса Вана собрал в 2018 году $1,15 млрд , а «Джокер» Тодда Филлипса — $1,07 млрд (и несколько Оскаров).

Тем не менее, выбор новой «интонации» при перезапуске франшизы «Супермена» крайне важен для будущего фильма Warner Bros и DC, отмечает журнал. От видения Зака Снайдера, последним моментом славы которого стал выход на стриминговом сервисе HBO Maх четырёхчасового фильма «Лига Справедливости», почти ничего не останется. DC рассматривает свой предстоящий фильм «Флеш», производство которого стартовало в апреле в Лондоне, как движение вселенной вперёд после Снайдера, отмечается в статье. Отныне действие фильмов DC будет происходить в одной «мультивселенной», в которой супергерои смогут сосуществовать и взаимодействовать.

Тем временем, фильм о Супермене, похоже, движется по своему собственному пути и не будет частью этой вселенной. Источники сообщают, что сценаристы создают фильм в духе оригинальных комиксов о Супермене, где главный герой прибудет на Землю с планеты Криптон. Один из вариантов сценария предполагает развитие сюжета в XX веке.

Разнообразие и представленность различных категорий населения остаются ключевыми факторами развития вселенной DC, замечает журнал. Так, студия Warner работает над фильмом «Синий жук» в создании которого примут участие латиноамериканский актёр и режиссёр, а HBO Max проводит кастинг персонажа-гея для следующей части «Зелёного фонаря». Кроме того, «Вселенная Стрелы» вот-вот запустит сериал о темнокожей супергероине Наоми режиссёра Авы ДюВерней.