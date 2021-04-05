Independent: Бенедикт Камбербэтч пообещал «умолять» Байдена закрыть Гуантанамо

Бенедикт Камбербэтч выступил с критикой американской военной тюрьмы Гуантанамо, пишет The Independent. Актёр заявил, что этой тюрьме, где практикуются разнообразные пытки, нет места в современном мире, и отметил, что будет умолять нового президента США Джо Байдена закрыть её.

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч рассказал о своём новом фильме «Мавританец», пишет The Independent: этот фильм основан на мемуарах Мохаммеда Уль Слахи, проведшего 14 лет в американской военной тюрьме Гуантанамо. Отмечается, что Слахи был одним из подозреваемых в связи с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. За время своего пребывания в тюрьме он неоднократно подвергался пыткам.

По словам Камбэрбетча, он понимает, почему непосредственно после терактов дело в итоге дошло до Гуантанамо: актёр признаёт, что американские спецслужбы были под огромным давлением, оказавшись перед необходимостью предотвратить повторный теракт. «Теперь же прошло много времени с той эмоциональной реакции, и мы можем поставить под вопрос её обоснованность. И я вполне уверен, что Гуантанамо нет места в нашем мире», — приводит издание слова Камбербэтча. На вопрос о том, надеется ли он, что новый президент США Джо Байден закроет Гуантанамо, Камбербэтч ответил, что «я буду умолять его сделать это».

«Это огромные затраты. Это самая дорогая тюрьма в мире. И каковы результаты? Где предъявления обвинений? Это не говоря уже о правах человека. Мне кажется, это большая ошибка демократического мира — лишать свободы граждан после выдачи из других государств, пытать их и выбивать признания, которые, по их мнению, пригодятся для следствия. Я думаю, что это очень опасное, ненужное и неэффективное место», — приводит The Independent слова Камбербэтча.

Как отмечает издание, Камбербэтч никогда не боялся открыто выражать свою политическую позицию. К примеру, он призывал к сбору средств для сирийских беженцев во время своих театральных выступлений, выразив «отвращение к британскому правительству» за недостаточную активность по разрешению кризиса. Камбербэтч также открыто выступал против брексита в преддверии референдума 2016 года в Великобритании.