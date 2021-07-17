Euronews: Дэнни Трехо рассказал, как он стал успешным, оттолкнувшись от самого дна своей карьеры

Голливудский актёр Дэнни Трехо представил книгу мемуаров, в которой рассказал, как он стал успешным, оттолкнувшись от самого дна своей карьеры. Как передаёт Euronews, Трехо поделился опытом, который в итоге заставил его радикально изменить свою жизнь, однако криминальное прошлое также сослужило ему хорошую службу в киноиндустрии.

Дэнни Трехо — актёр, которого убивали чаще всего за всю историю Голливуда. Он прошёл через тюрьму и полностью переродился, чтобы стать образцом отрицательного героя на большом экране. Сегодня Трехо представляет свои мемуары, чтобы объяснить, как он стал успешным, оттолкнувшись от самого дна своей карьеры.

ДЭННИ ТРЕХО, актёр: Я начал принимать наркотики в очень раннем возрасте. А потом я стал совершать преступления и много раз попадал в тюрьму.

Опыт, который в итоге заставил Трехо радикально изменить свою жизнь. Но это также сослужило ему хорошую службу в киноиндустрии.

ДЭННИ ТРЕХО: Во многих фильмах, в которых я снимаюсь, я также выступаю в качестве технического консультанта. Объясняю актёрам, как играть заключённых, как изобразить ограбление или как ударить кого-то.

И именно таким образом, тренируя актёров, Трехо получил свою первую роль в кино.

ДЭННИ ТРЕХО: Мне предложили работу по обучению боксу другого актёра по имени Эрик Робертс. Эрик боялся меня и делал всё, что я ему говорил, и режиссёры это видели. Поэтому они наняли меня в качестве боксёра. Так я стал боксёром в фильме «Поезд-беглец».

На вопрос, какую роль Дэнни хотел бы сыграть в своём следующем фильме, он отвечает однозначно.

ДЭННИ ТРЕХО: Мужа Сальмы Хайек.

Помимо работы со своей подругой Сальмой Хайек, актёр хотел бы воплотить на экране исторический персонаж.

ДЭННИ ТРЕХО: У нас есть герой, Эмилиано Сапата. Был фильм, который сняли в 50-х годах. Кажется, он назывался Viva Zapata. Он был о крутом мексиканце. Но разве американец Марлон Брандо смог его сыграть как надо?

Трехо, который работал в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Мачете», «Дети шпионов», и многих других, недавно представил свои мемуары под названием «Моя жизнь в преступлении, искуплении и Голливуде», чтобы рассказать, кем он является за пределами большого экрана.

ДЭННИ ТРЕХО: Это было странно, но я думал, что должен это сделать, чтобы наконец-то выйти и сказать — хорошо, это я, потому что все думают, что я плохой человек, а это не так, я люблю собачек.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.