DM: Голливуд раскритиковали за борьбу с несогласными в стиле маккартизма

Американский журналист Джонатан Чейт вступился за актрису Джину Карано, которую недавно уволили из сериала «Мандалорец» после того, как она сравнивала США с нацистской Германией. По словам публициста, подобная практика напоминает об эпохе маккартизма 1950-х годов, когда неугодные представители творческих профессий Голливуда подвергались гонениям за их политические взгляды, передаёт Daily Mail.

Американский журналист Джонатан Чейт обвинил Голливуд в крестовом походе против консерваторов. Он выступил со своим заявлением после того, как актриса и экс-боец MMA Джина Карано была уволена компанией Disney, пишет Daily Mail.

Причиной скандала послужило сообщение 38-летней Карано, известной своими консервативными взглядами, в Instagram. В нём она сравнила современный политический климат в США с нацизмом, поясняет издание.

«Из-за переписывания истории большинство людей сегодня не понимают: прежде чем прийти к точке, когда нацистские солдаты могли легко арестовать тысячи евреев, правительство добилось того, что соседи евреев ненавидели их просто за то, что они евреи, — написала Карано. — Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?»

Пост вызвал недовольство в социальных сетях. Карано обвинили в антисемитизме, после чего она потеряла в свою роль в сериале Disney «Мандалорец» и контракт с агентством по подбору актёров UTA, напоминает Daily Mail.

Эта спорная история привлекла внимание Чейта. В своём очерке на сайте Intelligencer он утверждает, что нет «принципиального различия» между голливудским чёрным списком против коммунистов, который существовал в 1950-е годы, и увольнением Карано.

Чейт, имеющий еврейское происхождение, отверг возмущение пользователей, вызванное постом актрисы. По его словам, сообщение «не было антисемитским по любому разумному определению».

«В этой публикации просто утверждалось (бесспорный момент), что холокост вырос из кампании ненависти против евреев, которая затем уподоблялась (спорный момент) ненависти американцев к соотечественникам за их политические взгляды», — подчёркивает он.

«Я не считаю этот пост особенно проницательным. Но сделанное сгоряча сравнения с нацистской Германией — обычное дело, и, что более важно, они не являются антисемитскими. В этом посте нет ни намёка на сочувствие нацистам или обвинение их жертв», — добавляет Чейт.

Публицист выражает сожаление по поводу освещения спора в СМИ. Он также обращает внимание на отсутствие публичной критики в адрес Disney и агентства по подбору актёров, с которым сотрудничала Карано, за то, что они наказали актрису за её взгляды.

«В репортажах её сообщения подают так, как если бы они были серией мелких преступлений, наказание за которые является неизбежным и очевидно оправданным, — пишет Чейт. — Принцип, согласно которому актёра следует увольнять за выражение необоснованных политических взглядов, просто стал обыденностью».

Чейт напоминает историю занесенного в чёрный список голливудского сценариста Далтона Трамбо. В эпоху маккартизма им заинтересовался Комитет по антиамериканской деятельности палаты представителей конгресса США.

В то время Трамбо сравнил суд над ним и его товарищами-коммунистами в США с «американским концентрационным лагерем». «К счастью для Трамбо, его антагонисты, в отличие от антагонистов Карано, были не настолько глупы, чтобы спутать гиперболизированные сравнения с нацизмом с антисемитизмом», -— считает Чейт.

По его мнению, голливудские студии имеют право дистанцироваться от тех, кто придерживается «отвратительных убеждений». Но «более справедливое и либеральное общество способно разделить политические взгляды человека и положение его работодателя».

«Далтону Трамбо следовало бы сохранить работу сценариста, даже если он поддерживал такого жестокого диктатора как Сталин, — рассуждает Чейт. — И актёры должны иметь возможность работать, даже если они поддерживают авторитарного фанатика вроде Дональд Трамп».

Чейт также прокомментировал ситуацию в своём микроблоге, чем вызвал оживлённые споры в Twitter. «Я не вижу принципиальной разницы между чёрным списком Голливуда 50-х и тем, что только что произошло с Джиной Карано», — написал он.

Критики поспешили указать на различия в двух ситуациях и заявили, что увольнение Карано было «вполне заслуженным». Среди тех, кто откликнулся на твит Чета, оказалась комедийная актриса Кэти Гриффин, которая утверждала, что сама стала жертвой, попав в чёрный список.

В 2017 году Грифин поделилась видео, на котором она держит отрубленную голову Дональда Трампа. После этого актрису уволил CNN, и она потеряла все рекламные контракты, напоминает издание.

«Джонатан, позвольте мне сказать вам из личного, хорошо задокументированного опыта: плохая неделя Джины Карано — ничто по сравнению с моим реальным опытом попадания в черный список, — написала она. — Это очень разные нарушения, и последствия, с которыми мне пришлось столкнуться, действительно напоминают классический голливудский черный список, на который вы ссылаетесь».

Между тем увольнение Карано вызвало неоднозначную реакцию: некоторые люди призвали бойкотировать продукцию Disney. Вдобавок компанию обвинили в двойных стандартах и лицемерии после того, как выяснилось, что ещё одно звезда «Мандалорца» в 2018 году Педро Паскаль сравнил административные центры Иммиграционной и таможенной полиции США с нацистскими концентрационными лагерями, заключает Daily Mail.