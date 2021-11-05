Daily Telegraph: Леди Гага заговорила с итальянским акцентом ради съёмок «Дома Гуччи»

Актриса и певица Леди Гага рассказала в интервью, что во время работы над новым фильмом Ридли Скотта о клане Гуччи использовала систему Станиславского и настолько вжилась в роль, что столкнулась с «психологическими проблемами». Звезда девять месяцев говорила с итальянским акцентом и не выходила из образа ревнивой Патриции Реджани, заказавшей убийство мужа, так что к концу съёмок начала терять связь с реальностью, пишет The Daily Telegraph.

Леди Гага призналась, что после работы над фильмом о семье Гуччи испытывает «психологические проблемы»: звезда вживалась в роль с помощью системы Станиславского и долгое время говорила с итальянским акцентом, сообщает The Daily Telegraph.

Как рассказывает издание, во время съёмок нового фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи» знаменитая певица на протяжении девяти месяцев не выходила из образа своей героини Патриции Реджани. Эта итальянка села в тюрьму за то, что наняла киллера для убийства своего мужа Маурицио Гуччи, который приходился внуком основателю знаменитого дома моды. Во время допроса итальянская пресса окрестила Реджани «чёрной вдовой».

«Я начала работать над фильмом три года назад, — рассказала Гага в интервью британскому Vogue. — Буду с вами полностью откровенна: из них девять месяцев я говорила с акцентом». Актриса и певица подчеркнула, что никогда не выходила из образа и оставалась со своей героиней. По её словам, ей было сложно говорить с акцентом, будучи блондинкой, поэтому «сразу же пришлось покрасить волосы». «Я начала жить таким образом, чтобы во всём, на что я смотрю и к чему прикасаюсь, замечать деньги», — поделилась своим методом Леди Гага.

В конце концов 35-летняя звезда в своих попытках вжиться в роль зашла так далеко, что стала терять связь с реальностью, пишет британская газета. Как объяснила сама актриса: «В какой-то момент ближе к концу съёмки у меня начались психологические проблемы: я либо сидела в гостиничном номере в образе Реджани, либо присутствовала на съёмочной площадке в её образе». Гага припомнила эпизод, когда однажды в Италии решила прогуляться, но её сразу накрыла паника: она не гуляла уже почти два месяца. «Я думала, что нахожусь на съёмочной площадке», — призналась актриса.

Сальма Хайек, которая также принимала участие в съёмках фильма, назвала метод погружения Гаги «восхитительным сумасшествием». «Наверное, только раз или два я видела, чтобы кто-то так вживался в роль, как она», — заявила Хайек в интервью.

Как отмечает в заключение The Daily Telegraph, «Дом Гуччи» выйдет на экраны в конце этого месяца. Он станет первым фильмом Леди Гаги после того, как она получила номинацию на «Оскар» за свою игру в картине «Звезда родилась» и получила статуэтку за лучший оригинальный саундтрек.