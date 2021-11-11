УН: Госкино Украины впервые запретило прокат фильма с участием Зеленского

Как выяснили «Украинские новости», Государственное агентство по вопросам кино Украины с 2015 года не выдаёт прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», в котором одну из главных ролей сыграл Владимир Зеленский. Как отмечает издание, данные действия связаны с тем, что один из актёров фильма — российский комик Юрий Гальцев — включён в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдаёт прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», в котором одну из главных ролей сыграл Владимир Зеленский. Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос «Украинских новостей».

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в ответе агентства.

Такие действия Госкино связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из актёров фильма, российский комик Юрий Гальцев, включён в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Согласно статье 15 закона «О кинематографии», запрещается прокат фильмов, в которых принимают участие включённые в этот перечень лица.

Как напоминает издание, «Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский не только сыграл в нём роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма. Известный российский комик Юрий Гальцев сыграл в нём эпизодическую роль. Фильм получил в основном негативные отзывы в прессе.