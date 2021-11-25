TVN24: конфликт на два фронта Польше в столь сложное время не потянуть

ЕС стоит на стороне Польше в миграционном кризисе с белорусским режимом, но это вовсе не значит, что он закроет глаза на вопросы правопорядка в этой стране, как того бы хотел польский премьер Матеуш Моравецкий. Более того, сейчас Польше надо заручиться не только крепкой поддержкой ЕС, но и США, потому что, кроме Белоруссии, неспокойно становится и на соседней Украине, сообщает TVN24.

О ситуации на нашей восточной границе глава Европейской комиссии разговаривала в Вашингтоне. Президент Франции говорил об этом с президентом России, впрочем, так же, как и Ангела Меркель, которая беседует ещё и с Лукашенко. Мир хочет поддерживать Польшу в защите границ нашего государства, но, скорее всего, он не забудет про границы правового государства. Михал Трач.

Премьер Моравецкий должен искать союзников, и он ищет на этот раз в Будапеште. Однако Вышеградская группа в тот самый момент, когда призывала ЕС к поддержке, одновременно подвергала ЕС критике:

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Брюссель проводит ошибочную политику. Он финансирует всё то, что лишь укрепляет миграционное давление.

Лидеры Венгрии, Чехии и Словакии заявляют об оказании помощи под видом своих войск и полиции в охране польско-белорусской границы. Жесты солидарности поступают также из Балтийских стран и, по сути, из всего ЕС. Польский премьер, выступая в Вильнюсе, предпочёл, чтобы в это время ЕС забыл о разногласиях.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши, слова от 21 ноября: <...> чтобы они не брали верх над огромным настоящим риском, который уже виден на горизонте.

То есть ЕС должен бы отказаться от темы правопорядка — так эти слова воспринимает оппозиция <…>

ДАРИУШ РОСАТИ, бывший министр иностранных дел Польши, парламентский клуб «Гражнаская коалиция»: Это вам не торговля какими-нибудь б/у автомобилями.

<…> подозревая при этом, что польский премьер пытается с помощью кризиса на границе принудить Брюссель отказаться от борьбы за польский правопорядок.

ДАРИУШ РОСАТИ: Раскритиковать, а потом заявить — не придирайтесь к нашему правопорядку, потому что есть дела поважнее, мол, так мы будем сообща действовать во имя защиты внешней границы. ЕС не так устроен!

Брюссель не закроет глаза на соблюдение правопорядка. Это точно. Более того, от соблюдения права и судебных решений зависит выплата Польше среди прочего средств из государственного плана восстановления. Об этом уже ясно говорил еврокомиссар по вопросам юстиции.

ДИДЬЕ РЕЙНДЕРС, еврокомиссар по вопросам юстиции, слова от 18 ноября: Исполнение приговоров автоматически означает, что вы получите деньги без каких-либо проблем.

Но это совершенно не меняет того факта, что в ситуации конфликта с белорусским режимом ЕС был и будет на нашей стороне.

ПАУЛИНА ХЕННИГ-КЛОСКА, парламентский кружок «Польша 2050»: Пусть господин премьер перестанет уничтожать юстицию и закроет какой-то фронт. В такие сложные времена Польша не может позволить себе иметь фронт на востоке и на западе.

По вопросу восточной границы ЕС, но также и польской границы глава Европейской комиссии встретилась с американским президентом. Еврокомиссар был на Ближнем Востоке. Лидеры Германии и Франции разговаривали с Лукашенко и Путиным. Это ЕС вводит очередные санкции в отношении Белоруссии и людей Лукашенко.

ТАДЕУШ ЦИМАНЬСКИЙ, парламентский клуб «Право и справедливость», «Солидарная Польша»: <…> использование несчастья, им никто одолжения не делает, ведь мы защищаем границу не только Польши <…>.

КОРРЕСПОНДЕНТ ТVN24: Должна ли Европейская комиссия сейчас закрыть глаза на тему правопорядка?

ТАДЕУШ ЦИМАНЬСКИЙ: Я не буду показывать им то, что они должны, а чего не должны. Пусть они соблюдают право.

БАРБАРА НОВАЦКА, парламентский клуб «Гражданская коалиция», «Польская инициатива»: Границы Польши должны быть безопасны, а гарантом этой безопасности выступит крепкое сотрудничество с ЕС.

И США, про что в Вашингтоне спрашивал американский корреспондент «Фактов».

КОРРЕСПОНДЕНТ ТVN24: Вы проводите непосредственные консультации с Польшей?

НЕД ПРАЙС, руководитель пресс-службы Госдепартамента: Мы проводим тесные консультации также с нашими польскими коллегами. Государства имеют право регулировать наплыв мигрантов на их территорию. Мы уговариваем Польшу и Литву продолжать делать это гуманным образом и в соответствии с нормами международного права.

Это сотрудничество важно также по этой причине. Украинцы сообщают о скоплении около 100 тысяч российских войск на украинско-российской границе.

Для «Фактов» Михал Трач.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.